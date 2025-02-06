الخميس 06 فبراير 2025
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تراجع أسعار الياميش ينعش سوق باب البحر برمسيس قبل رمضان.. توفير المنتجات المحلية «السبب».. قمر الدين يبدأ من 65 جنيهًا وعين الجمل بـ 540 (فيديو وصور)

ياميش رمضان،فيتو
ياميش رمضان،فيتو

 مع اقتراب شهر رمضان المبارك يشهد سوق باب البحر بمنطقة رمسيس، انتعاشًا كبيرًا في حركة البيع والشراء، حيث يتوافد المواطنون لشراء الياميش استعدادًا لاستقبال شهر رمضان الكريم، وفي هذا العام شهدت الأسعار انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي، ما زاد من إقبال المستهلكين على الشراء.

انخفاض الأسعار يعيد الزبائن إلى السوق

 في جولة داخل سوق باب البحر لاحظنا توافد أعداد كبيرة من المواطنين الذين أعربوا عن ارتياحهم لتراجع أسعار المكسرات والفاكهة المجففة مقارنة بالعام الماضي، وأكد بعض التجار أن الأسعار انخفضت بنسبة تتراوح بين 10% و15%، نتيجة تراجع تكاليف الاستيراد وتحسن سعر الصرف بالإضافة إلى توفر بعض المنتجات المحلية بأسعار تنافسية.

 وتجولت عدسة فيتو داخل سوق باب البحر بمنطقة رمسيس وقابلت "مدحت الأسواني" أحد التجار في باب البحر قال (أسعار ياميش رمضان السنادي أحسن من السنة الي فاتت وفي متناول الجميع).

 وأضاف أن سبب الارتفاع يكون من الخارج وحسب العملة الدولارية، لأن معظم المكسرات مستوردة وأيضًا حجم المعروض والطلب يزيد بشكل ملحوظ بارتفاع الأسعار.

أسعار ياميش رمضان 

قمر الدين اللفة من 65: 100 جنيه

مشمشية مقاس 1- 420 جنيها

مشمشية مقاس 4 -380 جنيها

مشمشية مقاس 8 -280 جنيها

قرصية مقاس 30/40 320 جنيها 

قرصية مقاس 40/50 380 جنيها 

عبوة 5 كيلو بلح واحات 225 جنيها

عبوة 10 كيلو بلح واحات 460 جنيها

عبوة 5 كيلو بلح الوادي 500 جنيه 

لفة تين مجفف 120 جنيها 

التين الحبل 380 جنيها 

عين الجمل 540 جنيها 

فسدق 680 جنيها 

لوز مقشر 500 جنيه 

كاجو 640 جنيها 

بندق مقشر 540 جنيها 

زبيب مصري درجة أولى 200 جنيه 

بندق وعين جمل ولوز بقشر 280 جنيها 

جوز الهند نص دسم 240 جنيها  

جور الهند كامل الدسم 260 جنيها   

سوداني مقشر 100 جنيه 

سمسم 140 جنيها 

 

أسعار عبوات عصائر سريعة التحضير  

أي نوع 600 جرام 70 جنيها  

أي نوع 300 جرام 35 جنيها  

 عبوة بها 12 ظرف (الظرف يعمل 1 لتر ) 90 جنيها. 

وأضاف مدحت: تختلف أسعار الجملة عن اسعار القطاعي وتقل الأسعار حسب الكمية المطلوبة.

إقبال متوسط على الشراء

 التراجع في الأسعار انعكس إيجابيًا على حركة البيع حيث أكد بعض تجار سوق باب البحر أن الإقبال هذا العام يفوق الأعوام السابقة مع حرص الأسر على شراء كميات أكبر من الياميش، استعدادًا للشهر الكريم كما ساعدت العروض والتخفيضات التي تقدمها بعض المحال على جذب المزيد من الزبائن خاصة مع توفر عبوات صغيرة تناسب مختلف الميزانيات.

 ويبدو أن تراجع الأسعار هذا العام أعاد الأجواء الرمضانية التقليدية لسوق باب البحر حيث عاد المستهلكين للشراء بكميات أكبر ليستعيد السوق بريقه كواحد من أهم الوجهات لشراء مستلزمات رمضان في القاهرة. 

 

 

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