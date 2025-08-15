السبت 16 أغسطس 2025
استقبال بوتين في ألاسكا بـ 4 مقاتلات عسكرية أمريكية وبساط أحمر

ترامب وبوتين،فيتو
ترامب وبوتين،فيتو

أفادت تقارير إخبارية أنه كان في استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أربع مقاتلات عسكرية أمريكية وبساط أحمر وسط قاعدة إلمندورف ريتشاردسون في ألاسكا.

وبدأ الاجتماع بين الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي في ألاسكا بشأن الحرب الأوكرانية.

وانطلقت القمة الرئاسية التي تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم، في مدينة أنكوريج بولاية ألاسكا الأمريكية.

انطلاق قمة بوتين وترامب فى ولاية ألاسكا الأمريكية

وكانت الطائرة الرئاسية الأمريكية وصلت أولا إلى قاعدة عسكرية في ألاسكا، وظل ترامب داخلها لعدة دقائق، في انتظار نزول طائرة بوتين، حتى يتمكن من استقباله.

وصافح ترامب بوتين بحرارة على مدرج مطار القاعدة، قبل قمتهما بشأن الحرب في أوكرانيا.

وبالتزامن مع وصول الطائرتين، كشف البيت الأبيض أن المحادثات التي ستجمع الرئيسين باتت ستعقد بحضور مساعدي الزعيمين.

حدوث تغيير فى برنامج لقاء ترامب وبوتين

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، إن: "المحادثات ستعقد بحضور مساعدين للرئيس ترامب أبرزهم وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف".

وكان من المقرر أن يجري ترامب محادثات منفردة مع بوتين، إلا أن الناطقة باسم البيت الأبيض أكدت حدوث تغيير في البرنامج.

فيما شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن صيغة الاجتماع الثنائي تحولت من لقاء وجها لوجه إلى اجتماع لمجموعة أكبر، مشيرة إلى أن هذا التغيير يعد "ذا أهمية كبيرة".

