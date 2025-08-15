الجمعة 15 أغسطس 2025
خارج الحدود

ترامب: سنناقش مسألة تبادل الأراضي والقرار يعود للجانب الأوكراني ولن أتفاوض باسمهم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال تواجده في الاسكا: نأمل التوصل إلى شيء ما خلال محادثاتي مع بوتين.

واضاف ترامب: سنناقش مسألة تبادل الأراضي والقرار يعود للجانب الأوكراني ولن أتفاوض باسمهم.

وأوضح ترامب: مهمتي جلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات وهما أصحاب القرار لحل النزاع في أوكرانيا، متابعا: إذا أحرزنا تقدما في المناقشات مع بوتين بشأن أوكرانيا سنبحث العلاقات الاقتصادية مع روسيا.

واختتم: التداعيات الاقتصادية على روسيا ستكون وخيمة إن لم نتوصل إلى اتفاق، مضيفا: الاجتماع الثلاثي مع ترمب وبوتين قد يؤدي إلى حلول فعالة.

وقبل وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ناقش في اتصال هاتفي مع الرئيس البيلاروسي القمة المزمع عقدها مع بوتين في ألاسكا.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاحترام المتبادل في العلاقة التي تحكمه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي يرافقه عدد من رجال الأعمال لحضور قمة آلاسكا.

ونفى ترامب وجود علاقات تجارية مع روسيا إلا إذا أوقفت الحرب، معتقدا أن موسكو تريد التفاوض مع أجل الحرب، مشيرا إلى إمكانية وجود ضمانات أمنية لروسيا مع أوروبا.

ترامب قال أيضا: "على أوكرانيا أن تتخذ قرارا بشأن الأراضي، خاصة أن الحرب يجب أن تتوقف".

وأضاف ترامب: "بوتين يعتقد أن هجماته المستمرة على أوكرانيا تمنحه قوة في المحادثات لكن ذلك يضر به".

وأكد الرئيس الأمريكي أنه يعمل على إنهاء الحرب في أوكرانيا من أجل إنقاذ الأرواح، مشيرا إلى إمكانية تحقيق نتيجة ما في القمة المرتقبة مع الرئيس الروسي بوتين.

