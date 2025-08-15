تفاصيل قمة ألاسكا بين ترامب وبوتين، التنازل عن أراضٍ لصالح روسيا، لقاء ثنائي في قاعدة عسكرية منذ الحرب الباردة، ومحاولات أمريكية لوقف الحرب في أوكرانيا

تستضيف ولاية ألاسكا، اليوم الجمعة، قمة تاريخية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

لقاء بوتين وترامب في ألاسكا

وهناك العديد من الملفات المطروحة على الطاولة أمام بوتين وترامب لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، أبرزها تنازل أوكرانيا عن جزء من الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في إقليم دونباس.

ويُعقد هذا اللقاء رفيع المستوى في قاعدة إلمندورف - ريتشاردسون المشتركة، وهي منشأة عسكرية أمريكية تقع شمال أكثر مدن ألاسكا اكتظاظًا بالسكان.

وأكد مسؤولو البيت الأبيض، أن القاعدة استوفت المتطلبات الأمنية اللازمة لاستضافة الزعيمين، إذ لم تكن هناك خيارات متعددة لعقد هذا الاجتماع الذي رُتب له في عجالة، في ذروة موسم السياحة الصيفية.

الجدير بالذكر أن جولات المحادثات الثلاث بين روسيا وأوكرانيا هذا الصيف، التي عُقدت بناءً على طلب ترامب، لم تنجح في دفع الجانبين نحو السلام.

ما هي قاعدة إلمندورف - ريتشاردسون المشتركة؟

وبحسب «BBC»، تعود جذور قاعدة إلمندورف - ريتشاردسون المشتركة إلى الحرب الباردة، وهي أكبر قاعدة عسكرية في ألاسكا.

وتُعد هذه المنشأة، التي تبلغ مساحتها 64.000 فدان، موقعًا أمريكيًا رئيسيًا للتأهب العسكري في القطب الشمالي.

وتحيط بالقاعدة جبالٌ مُغطاة بالثلوج وبحيراتٌ وأنهارٌ جليديةٌ خلابة، وتسود فيها أجواء باردة طوال العام، إذ تصل درجات الحرارة فيها إلى 12 درجة مئوية تحت الصفر في فصل الشتاء.

ومع ذلك، سيكون الطقس معتدلًا نسبيًا خلال لقاء الزعيمين يوم الجمعة؛ حيث ستبلغ درجة الحرارة نحو 16 درجة مئوية.

وقد أوضح ترامب أهمية إلمندورف - ريتشاردسون المشتركة حين قال في زيارة للقاعدة خلال ولايته الأولى عام 2019: "إن القوات الأمريكية هناك تخدم في آخر حدود بلادنا كخط دفاع أول لأمريكا".

ويعيش في هذا الموقع أكثر من 30.000 نسمة، أي ما يُمثل نحو 10 في المئة من سكان أنكوريج.

ويعود تشييد هذه القاعدة إلى عام 1940، حين كانت موقعًا دفاعيًا جويًا بالغ الأهمية، ونقطة قيادة مركزية لصد تهديدات الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة.

وقد تجلت أهميتها بشكل خاص عام 1957، حين استضافت 200 طائرة مقاتلة، وأنظمة رادار متعددة لمراقبة الحركة الجوية والإنذار المبكر، ما أكسبها لقب "الغطاء الجوي لأمريكا الشمالية".

ولا تزال القاعدة في نمو مستمر بفضل موقعها الاستراتيجي ومرافقها التدريبية.

لماذا يلتقي الزعيمان في ألاسكا؟

اشترت الولايات المتحدة ألاسكا من روسيا عام 1867، ما يضفي على الاجتماع طابعًا تاريخيًا.

وقد أصبحت ألاسكا ولاية أمريكية رسميًا عام 1959.

وأشار مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، إلى أن الدولتين جارتان، ولا يفصل بينهما سوى مضيق بيرينغ.

وقال أوشاكوف: "يبدو منطقيًا تمامًا أن يحلّق وفدنا فوق مضيق بيرينغ، وأن تُعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا".

وكانت آخر مرة برزت فيها ألاسكا في حدث دبلوماسي أمريكي، في مارس 2012، عندما التقى الفريق الدبلوماسي والأمني لجو بايدن بنظرائهم الصينيين في أنكوريج.

حينها، اتسم الاجتماع بالتوتر، حيث اتهم الصينيون الأمريكيين بـ"التعالي والنفاق".

لماذا يلتقي بوتين وترامب؟

يسعى ترامب جاهدًا - دون نجاح حتى الآن - لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وكان ترامب قد تعهد كمرشح رئاسي، بأنه قادر على إنهاء الحرب في غضون 24 ساعة من توليه منصبه.

وكثيرًا ما كرر أن الحرب "ما كانت لتحدث أبدًا" لو كان رئيسًا وقت الغزو الروسي عام 2022.

وفي الشهر الماضي، صرّح ترامب لبي بي سي بأنه "يشعر بخيبة أمل" تجاه بوتين.

وبعد أن تزايدت حدة الإحباط، حدد ترامب الثامن من أغسطس موعدًا نهائيًا لبوتين، للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار، وإلا فسيواجه عقوبات أمريكية أشد.

ومع اقتراب الموعد النهائي، أعلن ترامب أنه وبوتين سيلتقيان وجهًا لوجه في 15 أغسطس.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أن أجرى المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف محادثات "مثمرة للغاية" مع بوتين في موسكو يوم الأربعاء، وفقًا لترامب.

وقبل الاجتماع، سعى البيت الأبيض إلى التقليل من التكهنات بأن الاجتماع الثنائي قد يُسفر عن وقف إطلاق النار.

وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم للبيت الأبيض: إن هذا اللقاء يعد بمثابة "استماع" للرئيس.

وفي حديثه للصحفيين يوم الاثنين، قال ترامب: إنه يعتبر القمة "اجتماعًا استطلاعيًا" يهدف إلى حث بوتين على إنهاء الحرب.

