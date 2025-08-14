الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

‏ترامب: الحرب في أوكرانيا كانت حرب بايدن وليست حربي

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ‏ترامب مساء اليوم الخميس، إن الحرب في أوكرانيا كانت حرب جو بايدن وليست حربه.

وتابع ترامب: بوتين وزيلينسكي سيتوصلان إلى السلام.. والاجتماع الثاني مع بوتين وزيلينسكي سيكون أكثر أهمية من قمة ألاسكا.

 

إنهاء الحرب في أوكرانيا عبر الدبلوماسية

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا عبر الدبلوماسية.

وأضاف البيت الأبيض: الرئيس ترامب لديه عدة خيارات لإنهاء الحرب في أوكرانيا بما في ذلك العقوبات.

 

ترامب يسعى للتوصل لوقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا

وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أمس، بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أبدى استعدادا للتنازل عن أراض أوكرانية.

وفي وقت سابق من أمس، ذكر موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعددًا من القادة الأوروبيين بأن التنازل عن بعض الأراضي سيكون ضروريًا كجزء من أي اتفاق سلام محتمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب الرئيس الأمريكى بايدن بوتين وزيلينسكي أوكرانيا الحرب في أوكرانيا بوتين

مواد متعلقة

‏ترامب: الاجتماع مع بوتين سيكون مهما جدا بالنسبة للولايات المتحدة ولـ روسيا

ترامب: الحرب في أوكرانيا أصعب صراع أعمل على حله

إعلام عبري: ترامب قد يزور إسرائيل الشهر المقبل

العاصفة "ترامي" تجتاح فيتنام والسلطات تحذر من الفيضانات الخطيرة

الأكثر قراءة

هاجم الدولة على مدار أعوام، علي حسين مهدي يعود لمصر ويفضح مؤسسات حقوق الإنسان والمتاجرين بالقضية (فيديو)

الأرصاد تحذر من تكاثر للسحب الرعدية على هذه المناطق

كرة اليد، مصر تتقدم على إسبانيا في الشوط الأول لربع نهائي مونديال الناشئين

دكتور بدر عبد العاطي

احتجز شخصا وأجبره على الرقص عاريا، فيديو لـ علاء الساحر يكشف الوجه المظلم لمشاهير التيك توك

بعد تصديق الرئيس، نص تعديل قانون التعليم وإقرار نظام البكالوريا

لحظة القبض على قائد سيارة صدم عدة مركبات أعلى كوبري أكتوبر (فيديو)

كريم محمود عبد العزيز يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته بهذه الطريقة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

أحدث أسعار الألومنيوم في الأسواق اليوم الخميس

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

ارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

40 مليون كلب في شوارع مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم العمرة في شهر ربيع الأول وفضائله

أمين الفتوى: التوبة مقبولة ما دام الإنسان حيًّا.. ولا تُقبل عند لحظة الموت

كيف يتعامل الأبناء مع الأب الذي يهين أمهم؟ تعرف على رد الإفتاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads