النيابة تواصل التحقيق مع المتهمين بمطاردة طبيبة وأسرتها على طريق "أبو حماد – بلبيس"

تواصل نيابة جنوب الشرقية التحقيق مع 4 أشخاص بتهمة مطاردة طبيبة وأفراد أسرتها على طريق أبو حماد – بلبيس، وتوجيه عبارات خادشة للحياء، وتعريض حياتهم للخطر.

هي الليلة بكام، تفاصيل مطاردة مجهولين سيارة ملاكي لخطف دكتورة وابنتها أمام أعين نجلها بالشرقية

تعود تفاصيل الواقعة إلى رصد الأجهزة الأمنية بالشرقية مقطع فيديو لطبيبة تستغيث من مطاردة سيارة نصف نقل حمراء لسيارتها الملاكي، أثناء وجودها برفقة ابنتيها ونجلها وزوجته، حيث تعمد قائد السيارة ومرافقوه اعتراض طريقهم لمسافة طويلة، قبل الاصطدام بمركبتهم عمدًا من الجانبين، ما أدى إلى فقدان توازنها ووقوع تلفيات بها.

وبعد استدعاء الطبيبة ونجلها وإحدى بناتها، تعرفوا على المتهمين خلال عرضهم عليهم، فتمكنت مباحث مركز بلبيس من ضبطهم، وهم:-"محمد.إ.ع" (29 عامًا – سائق)، “محمد.ج.ع” (17 عامًا – عامل)،"محمد خ.إ"(20 عامًا – عامل)، و"مصطفى.ر.إ" (32 عامًا – سائق)، وجميعهم من مركز بلبيس، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

مطاردة مثيرة بطريق أبوحماد بلبيس

شهد طريق أبو حماد–بلبيس بمحافظة الشرقية واقعة مثيرة تسببت في حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما طاردت سيارة نصف نقل حمراء، تحمل عدة أشخاص، سيارة ملاكي يقودها شاب برفقة والدته وشقيقتيه وزوجته، وذلك بنطاق قرية منشأة العباسة بمركز أبو حماد.

وقالت والدة الشاب في روايتها: "أحد ركاب السيارة الحمراء طلب من ابني خفض زجاج السيارة، ثم وجه له كلمات خادشة قائلًا: هي الليلة بكام مع البنات دول؟ فطلبت من ابني التزام الهدوء والإسراع حتى نصل إلى نقطة شرطة أو كمين للإبلاغ عما يحدث".

وأضافت: "استمرت المطاردة، وفوجئنا بنزول اثنين من ركاب السيارة النصف نقل وركوبهما ميكروباص، الذي اعترض طريقنا، وحاول أحدهم جذب ابنتي سمر من السيارة بالقوة لإنزالها، قبل أن ينهالوا بالضرب المبرح على ابني".

الاتصال بالنجدة وتجمع أصحاب المحال والورش

وتابعت: "وسط الصراخ، تجمع أصحاب مجزر آلي على جانبي الطريق، وحاول المتهمون إيهامهم بأننا لصوص، لكني صرخت وأكدت أنني دكتورة وابني مهندس، وأنهم كاذبون، ثم اتصلت بالنجدة، ففر الجناة هاربين قبل أن تصل القوة الأمنية.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك،في وقت سابق مقطع فيديو قيل إنه يوثق لحظات من الواقعة، وسط مطالبات بسرعة ضبط الجناة.

