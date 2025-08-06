انطلاق موسم التصفيات الصيفية لمدة شهر.. وزير التموين يوضح ضوابط المشاركة في الأوكازيون.. شعبة الملابس الجاهزة: تخفيضات تصل لـ70%

الأوكازيون الصيفي 2025، انطلق موسم التصفيات الصيفية «الأوكازيون الصيفي 2025» بداية من الإثنين 4 أغسطس 2025، لمدة شهر، وفقًا لما أعلنه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

موسم التصفيات الصيفي لن يقتصر فقط على الملابس الجاهزة

وأشار وزير التموين إلى أن موسم التصفيات الصيفي لن يقتصر فقط على الملابس الجاهزة والمنتجات الجلدية، بل جميع السلع الغذائية وغير الغذائية.

مبادرة خفض أسعار السلع

تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع بالمجمعات الإستهلاكية

وأوضح أنه بدءً من أمس الثلاثاء تم تنفيذ مبادرة خفض الأسعار بشكل رسمي داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بجميع محافظات الجمهورية، بتخفيض أسعار عدد من هذه السلع تصل لـ 15 سلعة، وبنسب تخفيضات تصل إلى 18٪،؜ وتشمل اللحوم والدواجن والسكر والارز والزيوت والشاي والمكرونة والصلصة.

الأوكازيون الصيفي 2025 - صورة أرشيفية، فيتو

وعيله؛ هل ما هي أبرز استعدادات محال الملابس الجاهزة للأوكازيون الصيفي، وما هي نسب التخفيضات على الملابس وأبرز العروض؟

انطلاق الأوكازيون الصيفي بتخفيضات تصل ل 70٪

قالت سماح هيكل عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الاوكازيون الصيفي انطلق يوم الإثنين الماضي؛ بتخفيضات تتراوح من 10 إلى 70 ٪ علي القطع بعض المختارة.

سماح هيكل عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة

إعلان مجموعة من العروض إضافة للتخفيضات

وأضافت أن هناك مجموعة أخرى من العروض بخلاف نسبة التخفيضات المعتادة، التي منها عروض على عدد معين من القطع بسعر منافس.

الأوكازيون الصيفي 2025 - صورة أرشيفية، فيتو

⁠نسبة إقبال المحال التجارية للمشاركة في أوكازيون الصيفي مرتفعة

وأشارت إلى أن ⁠نسبه إقبال المحال التجارية للمشاركة في أوكازيون الصيفي مرتفعة، إذ أن عدد كبير من المحلات أعلن تخفيضات وعروض منذ أكثر من شهر قبل الإعلان عن موعد أوكازيون الصيف، بهدف زيادة المبيعات.

الأوكازيون الصيفي 2025 - صورة أرشيفية، فيتو

ضبط الأسواق ومعاقبة المخالفين

وأوضحت أن هناك ⁠دور للجهات الرقابية كعادة كل أوكازيون أو موسم تخفيضات، إذ تعمل علي مدار الساعه منذ بدء الأوكازيون لظبط الأسواق ومعاقبة المخالفين في حاله الغش.

الأوكازيون الصيفي 2025 - صورة أرشيفية، فيتو

مناقشة الضوابط الرقابية المنظمة لموسم الأوكازيون الصيفي

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا، أمس الثلاثاء، بمقر الوزارة، لمناقشة الضوابط الرقابية المنظمة لموسم الأوكازيون الصيفي.

حماية حقوق المستهلك، وضمان التزام التجار بالاشتراطات

ويأتي هذا في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق المستهلك، وضمان التزام التجار بالاشتراطات القانونية والضوابط المقررة خلال فترة العروض والتخفيضات الموسمية.

الدكتور شريف فاروق، وزير التموين

مدة الأوكازيون الصيفي 2025

وأصدر الدكتور شريف فاروق قرار وزاري ببدء فترة التصفية الموسمية الثانية لعام 2025 «الاوكازيون الصيفي» اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 4 أغسطس الجاري ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين.

الأوكازيون الصيفي 2025 - صورة أرشيفية، فيتو

الالتزام بالإعلان عن نسب التخفيض وأسعار السلع

ويتقدم المحل الراغب في المشاركة بطلب لمديرية التموين التابع لها، مع الالتزام بالإعلان عن نسب التخفيض وأسعار السلع المعروضة في الأوكازيون مع توضيح سعر السلعة خلال الشهر السابق لفترة الاوكازيون.

الأوكازيون الصيفي 2025 - صورة أرشيفية، فيتو

تكثيف جهود الرقابة خلال الموسم لضبط الأسواق

وشدد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع على أهمية تكثيف جهود الرقابة خلال الموسم لضبط الأسواق ومواجهة أي محاولات للتلاعب أو التضليل، مع ضمان التيسير على المواطنين للاستفادة من العروض الحقيقية التي يتيحها الأوكازيون.

وتفعيل آليات الرصد والتفتيش الميداني

وأكد وزير التموين ضرورة التنسيق الكامل بين مختلف الأجهزة المعنية، وتفعيل آليات الرصد والتفتيش الميداني، بما يضمن شفافية العروض المقدمة ويمنع أي ممارسات تجارية غير مشروعة

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