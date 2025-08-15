تعرف على أسباب ضعف عضلة القلب ومخاطر الإصابة بها

أسباب ضعف عضلة القلب، ضعف عضلة القلب من الأمراض الخطيرة التى يصاب بها كبار السن وأحيانا الشباب والأطفال لأسباب عديدة.

وأسباب ضعف عضلة القلب عديدة، وللاسف أصبح منتشر فى عصرنا الحالي نتيجة الاعتماد على العادات الغذائية والحياتية الخاطئة.

تقول الدكتورة منال عبد اللطيف، استشارى أمراض القلب والأوعية الدموية، إن ضعف عضلة القلب أو قصور القلب هو حالة تصبح فيها العضلة غير قادرة على ضخ الدم بكفاءة كافية لتلبية احتياجات الجسم، مع مرور الوقت قد يتطور الضعف ويؤثر على جودة الحياة بشكل كبير إذا لم يتم علاجه.

أسباب ضعف عضلة القلب

وأضافت منال، هناك عدة أسباب يمكن أن تؤدي إلى ضعف العضلة القلبية، منها:

انسداد أو تضيق الشرايين التاجية التي تغذي القلب، مما يقلل من وصول الأكسجين للعضلة.

ارتفاع ضغط الدم المزمن، يؤدي إلى زيادة الحمل على القلب مما يضعف العضلة بمرور الوقت.

النوبات القلبية السابقة، تسبب تلف جزء من العضلة القلبية وتقلل قدرتها على الانقباض.

خلل في عمل الصمامات يعيق تدفق الدم بشكل طبيعي

أسباب وراثية أو التهابات أو تسمم دوائي أو كحولي.

اضطرابات الغدة الدرقية، سواء فرط النشاط أو القصور قد يؤثر على قوة القلب.

مرض السكري غير المنضبط، يزيد من خطر الإصابة بضعف العضلة القلبية عبر تأثيره على الأوعية الدموية.

التهابات القلب الفيروسية أو البكتيرية.

عوامل نمط الحياة، مثل التدخين، السمنة، قلة النشاط البدني، والإفراط في تناول الدهون والملح.

أعراض ضعف عضلة القلب

وتابعت، أن الأعراض قد تبدأ خفيفة ثم تزداد مع تقدم الحالة، ومنها:

ضيق التنفس خاصة عند بذل مجهود أو عند الاستلقاء.

تورم القدمين والكاحلين والساقين (الوذمة).

سرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها.

الشعور بالتعب والإرهاق الدائم.

السعال المزمن خاصة في الليل.

صعوبة التركيز وضعف الذاكرة.

زيادة الوزن السريعة بسبب احتباس السوائل.

أسباب ضعف عضلة القلب

مخاطر ضعف عضلة القلب

وأوضحت الدكتورة منال عبد اللطيف، أنه إذا لم يتم العلاج قد يؤدي ضعف القلب إلى:

فشل القلب الاحتقاني تراكم السوائل في الرئتين وأعضاء الجسم.

اضطرابات ضربات القلب الخطيرة التي قد تسبب الإغماء أو السكتة القلبية.

تجلطات دموية قد تؤدي إلى السكتة الدماغية.

تلف الكبد أو الكلى بسبب قلة تدفق الدم.

الوفاة المفاجئة في الحالات الشديدة.

علاج ضعف عضلة القلب

وأضافت استشارى أمراض القلب والأوعية الدموية، يعتمد العلاج على السبب وشدة الحالة، ومن طرق علاج ضعف عضلة القلب:-

أدوية لتقليل الحمل على القلب، ومدرات البول لتقليل احتباس السوائل.

أدوية لتنظيم ضربات القلب.

تركيب أجهزة مثل منظم ضربات القلب أو مضخة دعم البطين.

جراحة إصلاح أو استبدال صمامات القلب.

في الحالات الحرجة قد يلزم زرع قلب.

خفض الملح في الطعام.

ممارسة النشاط البدني المعتدل بانتظام.

الإقلاع عن التدخين والكحول.

السيطرة على الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري.

طرق الوقاية من ضعف عضلة القلب

وتابعت، بأن هناك بعض النصائح التى تقلل من فرص الإصابة بضعف عضلة القلب، منها:-

اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضروات والفواكه والحبوب الكاملة.

ممارسة الرياضة بانتظام 30 دقيقة يوميا.

الحفاظ على وزن صحي.

قياس ضغط الدم وسكر الدم بانتظام.

تجنب التدخين والكحول.

النوم الكافي وتقليل التوتر.

الفحص الدوري خاصة لمن لديهم تاريخ عائلي لأمراض القلب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.