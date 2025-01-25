أعراض وأسباب جلطة القدم وطرق علاجها المختلفة

تجلط الأوردة العميقة (DVT) أو جلطة القدم هي حالة خطرة تتكون فيها جلطة دموية في وريد عميق داخل الجسم، وجلطة الدم هي كتلة من الدم تتحول إلى حالة صلبة.

تتكون جلطات الدم الوريدي العميق عادة في الفخذ أو أسفل الساق، ولكنها يمكن أن تتطور أيضًا في مناطق أخرى من الجسم.

أعراض جلطة القدم

وفق مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، تظهر أعراض جلطة القدم فقط في حوالي نصف الأشخاص المصابين بهذه الحالة، وتشمل أعراض الخثار الوريدي العميق الشائعة ما يلي:

تورم في القدم أو الكاحل أو الساق، وعادة ما يكون على جانب واحد

ألم تشنجي في الساق المصابة يبدأ عادة في ربلة الساق

ألم شديد غير مبرر في القدم والكاحل

منطقة من الجلد تبدو أكثر دفئًا من الجلد في المناطق المحيطة

يتحول لون الجلد فوق المنطقة المصابة إلى اللون الشاحب أو المحمر أو الأزرق، اعتمادًا على لون البشرة

قد لا يعاني الأشخاص المصابون بخثار وريدي عميق في الطرف العلوي أو جلطة دموية في الذراع من أي أعراض، و​​وإذا ظهرت عليهم الأعراض، تشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

ألم الرقبة

ألم الكتف

تورم في الذراع أو اليد

لون الجلد أزرق أو أغمق

ألم ينتقل من الذراع إلى الساعد

ضعف في اليد

قد لا يكتشف الأشخاص أنهم مصابون بخثار وريدي عميق حتى يخضعوا لعلاج طارئ للانسداد الرئوي (جلطة دموية في الرئة).

يمكن أن يحدث الانسداد الرئوي عندما تنتقل الجلطة من الذراع أو الساق إلى الرئة، وعندما يتم انسداد أحد الشرايين في الرئة، فإنه يهدد الحياة ويتطلب رعاية طارئة.

أسباب وعوامل الخطر جلطة القدم

يحدث تجلط الأوردة العميق بسبب جلطة دموية، وتسد الجلطة الوريد، مما يمنع الدم من الدوران بشكل صحيح في الجسم.

يمكن أن تؤدي عوامل مختلفة إلى حدوث تجلط الأوردة العميق أو تزيد من خطر الإصابة به، وهي تشمل:

الإصابة: يمكن أن يؤدي تلف جدار الأوعية الدموية إلى تضييق أو منع تدفق الدم، وقد تتكون جلطة دموية نتيجة لذلك.

الجراحة: يمكن أن تتلف الأوعية الدموية أثناء الجراحة، مما يؤدي إلى تطور جلطة دموية، وقد يؤدي الراحة في الفراش مع القليل من الحركة أو عدم الحركة بعد الجراحة أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بجلطة دموية.

قلة الحركة أو الخمول: عندما تجلس كثيرًا، مثل أثناء رحلة طويلة، يمكن أن يتجمع الدم في الساق، وخاصة الأجزاء السفلية، وإذا لم يتمكن الشخص من الحركة لفترات طويلة، فقد يتباطأ تدفق الدم في الساق، ويمكن أن يتسبب هذا في تطور جلطة.

بعض الأدوية: تزيد بعض الأدوية من فرص تجلط الدم، وتشمل هذه حبوب منع الحمل، وأدوية العلاج الهرموني، والكورتيكوستيرويدات، ومضادات الاكتئاب.

العمر: لا يزال من الممكن أن يحدث تجلط الأوردة العميقة في أي عمر، لكن معدل الإصابة يرتفع في الأعمار المتقدمة، يصاب شخص واحد فقط من كل 10000 شخص أصغر من سن 20 عامًا بتجلط الأوردة العميقة، ولكن بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا، تكون النسبة 1 من كل 100.

الصدمة: يمكن أن تتسبب الإصابة التي تلحق الضرر بالأوردة، مثل كسر العظام، في تطور جلطة دموية.

السمنة: يمكن أن يؤدي الوزن الزائد إلى زيادة الضغط على الساق وأوردة الحوض.

الحمل: يزيد الحمل من خطر الإصابة بتجلط الأوردة العميقة، وتكون النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بتجلط الأوردة العميقة بنحو 5 إلى 10 مرات من غير الحوامل.

التاريخ العائلي: قد يزيد وجود أقارب أصيبوا بتجلط الأوردة العميقة من احتمالية الإصابة به.

القسطرة: يمكن أن يؤدي وضع القسطرة في الوريد إلى زيادة احتمالية تكوين جلطة دموية.

التدخين: يرتبط هذا بارتفاع خطر الإصابة بجلطات الأوردة العميقة.

اضطرابات تخثر الدم الوراثية: الإصابة باضطراب التخثر تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بجلطات الأوردة العميقة.

السرطان: الإصابة بسرطان البنكرياس أو الرئة أو المعدة أو الدماغ، بالإضافة إلى أنواع أخرى من السرطان، يعرض لخطر الإصابة بجلطات الأوردة العميقة، خاصة إذا كان الشخص يخضع للعلاج الكيميائي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تزيد العديد من الحالات الصحية الأخرى من خطر الإصابة بجلطات الأوردة العميقة، وتشمل:

مرض التهاب الأمعاء

مشاكل القلب مثل ارتفاع ضغط الدم وقصور القلب

تسمم الدم

كوفيد-19 والسل وأمراض فيروسية أو بكتيرية أخرى

الربو

انقطاع النفس أثناء النوم

متلازمة تكيس المبايض (PCOS)

مرض السكري

مضاعفات تجلط الأوردة العميق

المضاعفات الرئيسية لجلطات الأوردة العميقة هي الانسداد الرئوي، ويمكن أن يصاب الشخص بالانسداد الرئوي إذا تحركت جلطة دموية إلى الرئة وسدت أحد الأوعية الدموية.

يمكن أن يسبب هذا أضرارًا خطيرة للرئة وأجزاء أخرى من الجسم، يجب الحصول على مساعدة طبية فورية إذا ظهرت عليه علامات الانسداد الرئوي، وتشمل هذه العلامات:

الدوخة

التعرق

ألم في الصدر يزداد سوءًا مع السعال أو الاستنشاق بعمق

التنفس السريع

السعال الدموي

سرعة ضربات القلب

علاج تجلط الأوردة العميق

تعتبر الجلطة الوريدية العميقة حالة طبية خطيرة، يجب التواصل مع الرعاية الطبية على الفور إذا كان الشخص يعتقد أنه يعاني من أعراض الجلطة الوريدية العميقة، أو الذهاب إلى أقرب غرفة طوارئ.

تركز علاجات الجلطة الوريدية العميقة على منع الجلطة من النمو، وبالإضافة إلى ذلك، قد يساعد العلاج في منع الانسداد الرئوي وتقليل خطر الإصابة بمزيد من الجلطات.

الأدوية

قد يصف الطبيب أدوية لتخفيف الدم، العلاج المفضل هو استخدام مضادات التخثر الفموية المباشرة، وقد تشمل الأدوية التي قد يستخدمها الطبيب ما يلي:

الهيبارين

الوارفارين

الإينوكسابارين

الفوندابارينوكس

تجعل أدوية تسييل الدم من الصعب تخثر الدم، كما أنها تحافظ على الجلطات الموجودة صغيرة قدر الإمكان وتقلل من فرصة الإصابة بمزيد من الجلطات.

إذا لم تنجح أدوية تسييل الدم أو كانت الجلطة الوريدية العميقة شديدة، فقد يستخدم الطبيب أدوية تحلل الجلطات، وقد يستفيد الأشخاص المصابون بجلطة الأوردة العميقة في الأطراف العلوية أيضًا من هذا الدواء.

تعمل الأدوية التحللية للجلطات عن طريق تفتيت الجلطات، ويتلقى المريض هذه الأدوية عن طريق الوريد.

جوارب ضاغطة

إذا كان الشخص معرضًا لخطر الإصابة بجلطة الأوردة العميقة، فإن ارتداء جوارب ضاغطة يمكن أن يمنع التورم وقد يقلل من فرص الإصابة بالجلطات.

تصل جوارب الضغط إلى أسفل الركبة أو فوقها مباشرة، وقد يوصي الطبيب بارتدائها كل يوم.

الجراحة

قد يقترح الطبيب إجراء عملية جراحية لإزالة جلطة الأوردة العميقة في الذراع أو الساق، ولا يُنصح بهذا عادةً إلا مع جلطات الدم الكبيرة جدًا أو الجلطات التي تسبب مشاكل خطيرة، مثل تلف الأنسجة.

العلاجات المنزلية لجلطة القدم

بمجرد تشخيص جلطة دموية بسبب الخثار الوريدي العميق، من المرجح أن يصف لك الطبيب دواءً للمساعدة في تخفيف الدم أو تفتيت الجلطة.

يمكنك الجمع بين الدواء الموصوف والعلاجات المنزلية لمنع حدوث مضاعفات أخرى وتقليل خطر الإصابة بجلطات الدم في المستقبل.

تحرك أكثر

إذا كان ذلك ممكنًا، قم بالمشي يوميًا لتحسين تدفق الدم. المشي القصير والمتكرر أفضل من المشي الطويل.

حافظ على ساقك أو ذراعك مرفوعة

هذا مهم بشكل خاص للساقين، يمكن أن يتجمع الدم إذا كانت قدميك على الأرض طوال اليوم، استخدم مقعدًا أو كرسيًا لإبقاء ساقيك مرتفعتين وقريبتين من مستوى وركيك.

ارتد جوارب ضاغطة

هذه الجوارب المصممة خصيصًا تناسب قدميك بإحكام وتصبح فضفاضة تدريجيًا مع تحركها لأعلى ساقك إلى ركبتك، يساعد الضغط على منع التجمع والتورم، ويزيد من تدفق الدم.

لا يحتاج معظم الأشخاص إليها، ولكن الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بجلطات الأوردة العميقة قد يجدونها مفيدة، قد تكون جوارب الضغط مفيدة عند السفر.

تناول الطعام الصحي

يعد تناول نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية ومتوازن أمرًا مهمًا للمساعدة في تجنب المضاعفات المهددة للحياة.

قد يكون النظام الغذائي الغني بالألياف والفواكه والخضروات، مثل النظام الغذائي المتوسطي، هو الأفضل للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بجلطات الأوردة العميقة أو أولئك الذين أصيبوا بها من قبل، ولكن هناك حاجة إلى إجراء أبحاث لدعم ذلك.

يمكن لبعض الفيتامينات والمعادن أن تتداخل مع أدوية علاج جلطات الأوردة العميقة، على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي تناول الكثير من فيتامين ك إلى تجاوز قدرة الوارفارين على تسييل الدم ومنع تجلط الدم.

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