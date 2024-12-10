هل يتوفر علاج لمرضى ضعف عضلة القلب؟ الصحة تجيب

أكد الدكتور حازم خميس أستاذ أمراض القلب بالهيئة العامة للرعاية الصحية أن مرض قصور عضلة القلب يحدث فيه خلل في وظائف انقباض وانبساط عضلة القلب.

طرق علاج قصور عضلة القلب

وأشار إلى أن العلاج الدوائي لقصور عضلة القلب متوفر ويسبب شفاء عضلة القلب كما تتوفر أجهزة منظمات ضربات القلب لتحسن وظيفة عضلة القلب فضلًا عن توفر أجهزة تعطي صدمات داخلية تحافظ على عضلة القلب.



وأضاف أن أمراض القلب تحت الضوء في العالم كله بسبب زيادة أعداد الإصابة بها، لافتًا إلى أنه أصبح يتوفر أدوية تمنع التجلط وإصابة المخ نتيجة ذبذبة القلب الأذينية.



وشدد على ضرورة التوعية المستمرة بأمراض القلب ويجب عدم إهمال الكشف الدوري المستمر لتقليل الإصابة بأمراض القلب

وتوفر هيئة الرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل علاج أمراض القلب بجميع أنواعها، وكشفت عن أهم مؤشرات وجود أمراض القلب منها:

ألم في الصدر

ضغط الصدر وانقباض الصدر (الذبحة)

ضيق التنفس

ألم أو خدر أو ضعف أو برودة في الساق أو الذراع ويحدث إذا كانت الأوعية الدموية في هذه الأجزاء من الجسم ضيقة

ألم في العنق أو الفك أو الحلق

ألم في الجزء العلوي من البطن أو الظهر

مرض هبوط عضلة القلب

و مرض هبوط عضلة القلب من الأمراض الشائعة وليس نادر الحدوث كما يظن البعض، كما أنه يصيب جميع الفئات العمرية.

ويؤكد الأطباء أن أكثر الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بضعف أو هبوط في عضلة القلب لدى الشباب، هي المشكلات التي تحدث في صمامات القلب نتيجة الإصابة بحمى روماتيزمية، وعدم علاجها بشكل سليم يمكن أن يؤدي إلى هبوط في عضلة القلب.

انسداد في شرايين القلب التاجية

وأوضح الأطباء أن من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى إصابة كبار السن بهبوط في عضلة القلب، هو انسداد في شرايين القلب التاجية، مع عدم علاجها بشكل سليم، فتؤدي في النهاية إلى ضعف عضلة القلب أو هبوط، فضلًا عن عدم علاج ارتفاع أو الانخفاض في ضغط دم والسكر.

المشكلات الوراثية في القلب

وأشار الأطباء أن المشكلات الوراثية في القلب قد تكون سببًا وراء الإصابة بهبوط عضلة القلب، كما أن الإصابة بميكروب أو فيروس من الممكن أن تؤدي إلى ضعف في العضلة، ويشعر حينها المريض بارتفاع في درجة الحرارة وينتج عن الميكروب التهاب في القلب.

طرق الوقاية من مرض هبوط عضلة القلب

ويمكن الوقاية من مرض هبوط عضلة القلب فيما يلي:

- الاكتشاف المبكر لأسباب المرض عن طريق الكشف الدوري.

- معالجة قصور الشريان التاجي قبل أن يؤدي إلى جلطة.

- معالجة الضغط والسكر.

تقوية عضلة القلب

ويجب الالتزام بتناول الأدوية التي تقوي عضلة القلب، خاصة أن بعض الحالات تستلزم تركيب أجهزة تقلل الأعراض، ومنها جهاز البالون الأورطي الداعم لعضلة القلب، أو منظم ضربات القلب، لدوره في تحسين أداء عضلة القلب.

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