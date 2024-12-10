الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

هل يتوفر علاج لمرضى ضعف عضلة القلب؟ الصحة تجيب

أمراض القلب،فيتو
أمراض القلب،فيتو

أكد الدكتور حازم خميس أستاذ أمراض القلب بالهيئة العامة للرعاية الصحية أن مرض قصور عضلة القلب يحدث فيه خلل في وظائف انقباض وانبساط عضلة القلب.

 

طرق علاج قصور عضلة القلب 

وأشار إلى أن العلاج الدوائي لقصور عضلة القلب متوفر ويسبب شفاء عضلة القلب كما تتوفر أجهزة منظمات ضربات القلب لتحسن وظيفة عضلة القلب فضلًا عن توفر أجهزة تعطي صدمات داخلية تحافظ على عضلة القلب. 
 

وأضاف أن أمراض القلب تحت الضوء في العالم كله بسبب زيادة أعداد الإصابة بها، لافتًا إلى أنه أصبح يتوفر أدوية تمنع التجلط وإصابة المخ نتيجة ذبذبة القلب الأذينية.
 

وشدد على ضرورة التوعية المستمرة بأمراض القلب ويجب عدم إهمال الكشف الدوري المستمر لتقليل الإصابة بأمراض القلب 

وتوفر هيئة الرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل علاج أمراض القلب بجميع أنواعها، وكشفت عن أهم مؤشرات وجود أمراض القلب منها:

  • ألم  في الصدر
  • ضغط الصدر وانقباض الصدر (الذبحة)
  • ضيق التنفس
  • ألم أو خدر أو ضعف أو برودة في الساق أو الذراع ويحدث إذا كانت الأوعية الدموية في هذه الأجزاء من الجسم ضيقة
  • ألم في العنق أو الفك أو الحلق
  • ألم في الجزء العلوي من البطن أو الظهر

 

مرض هبوط عضلة القلب

و مرض هبوط عضلة القلب من الأمراض الشائعة وليس نادر الحدوث كما يظن البعض، كما أنه يصيب جميع الفئات العمرية.

ويؤكد الأطباء أن أكثر الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بضعف أو هبوط في عضلة القلب لدى الشباب، هي المشكلات التي تحدث في صمامات القلب نتيجة الإصابة بحمى روماتيزمية، وعدم علاجها بشكل سليم يمكن أن يؤدي إلى هبوط في عضلة القلب.

 

انسداد في شرايين القلب التاجية

وأوضح الأطباء  أن من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى إصابة كبار السن بهبوط في عضلة القلب، هو انسداد في شرايين القلب التاجية، مع عدم علاجها بشكل سليم، فتؤدي في النهاية إلى ضعف عضلة القلب أو هبوط، فضلًا عن عدم علاج ارتفاع أو الانخفاض في ضغط دم والسكر.

 

 المشكلات الوراثية في القلب

وأشار الأطباء أن المشكلات الوراثية في القلب قد تكون سببًا وراء الإصابة بهبوط عضلة القلب، كما أن الإصابة بميكروب أو فيروس من الممكن أن تؤدي إلى ضعف في العضلة، ويشعر حينها المريض بارتفاع في درجة الحرارة وينتج عن الميكروب التهاب في القلب.

 

 طرق الوقاية من مرض هبوط عضلة القلب

 

ويمكن الوقاية من مرض هبوط عضلة القلب فيما يلي:

- الاكتشاف المبكر لأسباب المرض عن طريق الكشف الدوري.

- معالجة قصور الشريان التاجي قبل أن يؤدي إلى جلطة.

- معالجة الضغط والسكر.

نصائح مهمة للتعايش مع مرض السكر لتجنب حدوث مضاعفات

كيف يسبب مرض كرون آلام الظهر وما هي طرق علاجه؟

تقوية عضلة القلب

ويجب الالتزام بتناول الأدوية التي تقوي عضلة القلب، خاصة أن بعض الحالات تستلزم تركيب أجهزة تقلل الأعراض، ومنها جهاز البالون الأورطي الداعم لعضلة القلب، أو منظم ضربات القلب، لدوره في تحسين أداء عضلة القلب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور حازم خميس الإصابة بأمراض القلب هيئة العامة للرعاية الصحية حازم خميس قصور عضلة القلب ضعف عضلة القلب

مواد متعلقة

محافظ كفرالشيخ يتفقد المستشفى العام للاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية للمواطنين (صور)

أعراض مرض الكبد الدهني لدى السيدات، وما تأثير انقطاع الطمث عليه؟

الصحة: شراء تطعيمات ضد مرض السعار بمليار جنيه

لأول مرة، مستشفى التأمين الصحي ببني سويف توفر علاج مرض فقر الدم الانحلالي

الأكثر قراءة

في اللحظات الأخيرة، كولر يقرر ضم هذا اللاعب لقائمة الأهلي في كأس الإنتركونتيننتال

فقدت الأمل، خبير يكشف عن إجراء مرتقب من إثيوبيا لتفريغ نصف كمية المياه بسد النهضة

‎واشنطن بوست: الأسد رفض إبرام صفقة مع الولايات المتحدة قبل سقوط حكمه

كواليس مشاورات مجلس الأمن بشأن سوريا، وروسيا: لا نفهم أي جزء من الجولان تعتبره إسرائيل ملكا لها

بينهم وجهاء العلويين، رجال دين وشيوخ مسقط رأس الأسد يوقعون على بيان دعم للفصائل المسلحة

هل يتوفر علاج لمرضى ضعف عضلة القلب؟ الصحة تجيب

اليوم، مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

منوعات

المزيد

هتكون مقطوع من شجرة باستثناء هؤلاء، تغيرات متوقعة في العلاقات الأسرية عام 2050

انتشال حطام طائرة بعد عام على اختفائها في إسكتلندا

"روس كوسموس" تكشف موعد تشغيل المنظومة الروسية لأقمار الإنترنت

تقرير: كمية المياه في التربة انخفضت 77.6 % من الأراضي منذ التسعينيات

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 9-12-2024

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين 09- 12- 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الاثنين في السوق

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين 09- 12- 2024

المزيد

انفوجراف

دعاء وتحذير.. رسائل هامة من الأزهر للشعب السوري بعد سقوط بشار الأسد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 10 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 10 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية