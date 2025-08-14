الخميس 14 أغسطس 2025
مستشفى رأس التين بالإسكندرية ينجح في إجراء فحص موجات صوتية على القلب عبر المنظار المريئي

أكدت الدكتورة  نفيسة عبد الفتاح  مدير مستشفى رأس التين العام بالإسكندرية عن إنجاز طبي جديد بالمستشفى، حيث نجح فريق قسم القلب والأوعية الدموية في إجراء فحص الموجات الصوتية على القلب عبر المنظار المريئي (TEE) بالإضافة إلى الإيكو رباعي الأبعاد، لمريضة لديها تاريخ مرضي بتغيير صمام ميترالي وصمام أورطي، وذلك للاطمئنان على سلامة الصمامين.

تايلور سويفت تكشف أسماء أغاني ألبومها The Life of a Showgirl

موعد انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

وأوضحت مدير المستشفى، أن هذا يُعد الفحص من الإجراءات الطبية المتقدمة التي توفر صورًا عالية الدقة لتراكيب القلب والصمامات من خلال إدخال منظار مزود بمسبار موجات صوتية عبر المريء، مما يتيح تقييم الصمامات بدقة والكشف عن أي مشكلات أو تسريب، وضمان كفاءة عملها.

وأشارت إلى أن نتائج الفحص أظهرت أن المريضة تتمتع بصحة جيدة،  ويعكس ذلك مهارة الفريق الطبي وكفاءة التجهيزات بالمستشفى.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وتحت إشراف الدكتور أحمد بحلاق وكيل المديرية والدكتورة هالة يوسف  مدير الطب العلاجى والدكتور عمرو سليمان مدير ادارة المستشفيات وفي إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية على تقديم خدمات طبية متقدمة، وتوفير أحدث أساليب التشخيص والعلاج لضمان رعاية صحية متميزة للمرضى. 

وتم هذا الإجراء بمشاركة كلا من الدكتور عمرو عبد الفتاح زيدان  استشاري القلب والدكتور محمود فوزي عشماوي أخصائي القلب والأطباء المقيمون: محمد ياسر الحفناوي والدكتورة إيمان كمال البحيري والدكتور أحمد أشرف العريان الدكتور محمد أحمد طعيمة

كما وجه  وكيل وزارة الصحة الشكر والتقدير للفريق الطبي وإدارة المستشفى على جهودهم المتميزة، مؤكدًا أن تكامل العمل الطبي المتخصص يساهم في رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

