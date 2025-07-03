قبل فوات الأوان.. 8 أعراض لمرض ضعف عضلة القلب.. و4 طرق للعلاج تبدأ بالأدوية وتنتهي بتركيب منظم ضربات القلب في الحالات الشديدة

ضعف عضلة القلب من الأمراض الصامتة التي قد تتفاقم تدريجيًا دون أن يشعر بها المريض، حتى تظهر أعراض مزعجة ومهددة للحياة.

أعراض ضعف عضلة القلب

ويعرف ضعف عضلة القلب باسم "قصور القلب الاحتقاني"، ويحدث عندما تصبح عضلة القلب غير قادرة على ضخ الدم بكفاءة لتلبية احتياجات الجسم.

أعراض ضعف عضلة القلب

كشفت وزارة الصحة عن اهم اعراض ضعف عضلة القلب مشيرة الي انه تتنوع أعراض ضعف عضلة القلب بين الطفيفة والشديدة، وتشمل:

١- ضيق التنفس: يظهر خاصة عند بذل مجهود، أو أثناء الاستلقاء، وقد يوقظ المريض ليلًا بسبب صعوبة التنفس.

٢-الإرهاق العام والضعف الجسدي: نتيجة انخفاض ضخ الدم إلى العضلات.

٣-تورم القدمين والكاحلين: بسبب احتباس السوائل في الجسم.

٤-زيادة سريعة في الوزن: نتيجة احتباس السوائل وليس الدهون.

٥-خفقان القلب: الإحساس بعدم انتظام ضربات القلب أو تسارعها.

٦-السعال المزمن أو الصفير: خاصة عند الاستلقاء، وقد يكون مصحوبًا ببلغم وردي اللون.

٧-قلة الشهية أو الغثيان: نتيجة احتقان الكبد أو الأمعاء.

٨-الارتباك أو ضعف التركيز: بسبب انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ.



أكدت وزارة الصحة ان ضعف عضلة القلب له عدة أسباب تشمل:

1. أمراض الشرايين التاجية: مثل الجلطات القلبية أو الذبحة الصدرية.



2. ارتفاع ضغط الدم المزمن: يؤدي إلى إجهاد القلب على المدى الطويل.



3. أمراض صمامات القلب: التي تعيق تدفق الدم الطبيعي.



4. التهاب عضلة القلب: نتيجة عدوى فيروسية أو مناعية.



5. أمراض مزمنة مثل السكري وأمراض الكلى.



6. الإفراط في تناول الكحول أو المخدرات.



7. اضطرابات الغدة الدرقية.



8. عوامل وراثية.

ضعف عضلة القلب

طرق العلاج المتاحة

أوضحت أنه لا يوجد علاج نهائي لضعف عضلة القلب في أغلب الحالات، لكن هناك وسائل فعالة للسيطرة عليه وتحسين جودة حياة المريض، منها:

1. العلاج الدوائي:

مدرات البول لتقليل احتباس السوائل.

مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين

حاصرات مستقبلات بيتا.

أدوية لتحسين انقباض القلب.



2. تغيير نمط الحياة:

تقليل الملح في الطعام.

ممارسة التمارين المناسبة حسب توصية الطبيب.

الإقلاع عن التدخين والكحول.

الحفاظ على وزن صحي.



3. الأجهزة الطبية:

مثل منظمات ضربات القلب أو أجهزة إزالة الرجفان القلبي.



4. العلاج الجراحي:

مثل جراحة صمامات القلب أو زراعة القلب في الحالات المتقدمة.

أشارت وزارة الصحة أن ضعف عضلة القلب من الأمراض التي يمكن التعايش معها إذا تم تشخيصها مبكرًا والالتزام بالعلاج المناسب. ويجب عدم تجاهل الأعراض الأولية مثل ضيق التنفس أو الإرهاق غير المبرر، والتوجه للطبيب لإجراء الفحوصات اللازم

من جانبه قال الدكتور نبيل فرج أستاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة عين شمس إن هناك أدوية تحسن كفاءة عضلة القلب تساعد في علاج ضعف عضلة القلب، مشيرا إلى أنه مع اتباع نمط حياة صحي لمريض القلب تبدأ عضلة القلب في التحسن.

علاج ضعف عضلة القلب

وأشار أستاذ أمراض القلب إلى أن مريض القلب يمكنه ممارسة الرياضة تحت إشراف الطبيب ويعيش حياته بشكل طبيعي حتى مع وجود قصور في عضلة القلب.

وحذر من وجود أمراض مصاحبة لضعف عضلة القلب منها ارتفاع في نسبة السكر والكوليسترول يجب متابعتها لدى الطبيب لضبط كلا منهم في المعدلات السليمة.

وكشف الدكتور نبيل فرج أستاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة عين شمس عن أهم أعراض ضعف عضلة القلب، مشيرًا إلى أنه من الأمراض الشائعة في أمراض القلب.

أعراض ضعف عضلة القلب

وأشار أستاذ أمراض القلب إلى أن أعراض ضعف عضلة القلب تبدأ من النهجان من المجهود المتوسط أو بسيط والاستيقاظ ليلا خلال فترة النوم بجانب الشعور بـ"كرشة النفس" أثناء النوم.

أعراض ضعف عضلة القلب

وتتضمن أعراض ضعف عضلة القلب احتقان في المعدة وفقدان الشهية والشعور بالقيء، وتورم الساقين يبدأ من القدم ويتصاعد الي الساقين وكذلك آلام في البطن بسبب احتقان الكبد.

وتابع حديثه بأن الإجهاد الشديد أحد أعراض ضعف عضلة القلب مشيرًا إلى أنه ليس شرطًا ظهور هذه الأعراض مرة واحدة أو عدة أعراض منها ويجب زيارة الطبيب لإجراء مزيد من الفحوصات لتشخيص الإصابة وتلقي العلاج.

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