أسطورة حراسة المرمى في إيطاليا يهاجم باريس سان جيرمان بسبب دوناروما

أعرب أسطورة حراسة المرمى الإيطالية، دينو زوف، عن اندهاشه الشديد من قرار باريس سان جيرمان استبعاد الحارس جيانلويجي دوناروما من الفريق، قبل مواجهة توتنهام هوتسبير، الليلة، في نهائي السوبر الأوروبي، رغم كونه الحارس الأول للفريق وأحد أبرز المساهمين في تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا.

زوف ينتقد أسلوب باريس سان جيرمان مع دوناروما

وبحسب تصريحات نقلتها صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، قال زوف: "دوناروما لن يشكل مشكلة لجاتوزو في المنتخب الإيطالي".

وأضاف: "الانتقادات الموجهة له مجرد أعذار، فإذا كان الحارس يجيد اللعب بقدميه فهذا أمر جيد، لكن الأساسيات تبدأ من التصدي للكرات".

وأوضح الحارس الأسطوري أن ما رآه في الموسم الماضي يثبت الدور الحاسم لدوناروما، قائلًا: "باريس فاز بدوري الأبطال بمساهمة ملحوظة منه، بل وأكثر من ذلك".

واختتم زوف حديثه قائلًا: "لا أفهم ما الذي حدث، خاصة وأن مساهمته كانت من الطراز الأول، الوضع غير واضح، وربما هناك أسباب تتعلق بالعقود أو التجديدات، لكن ليس لدي معلومات مؤكدة".

