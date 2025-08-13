الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أسطورة حراسة المرمى في إيطاليا يهاجم باريس سان جيرمان بسبب دوناروما

دوناروما، فيتو
دوناروما، فيتو

أعرب أسطورة حراسة المرمى الإيطالية، دينو زوف، عن اندهاشه الشديد من قرار باريس سان جيرمان استبعاد الحارس جيانلويجي دوناروما من الفريق، قبل مواجهة توتنهام هوتسبير، الليلة، في نهائي السوبر الأوروبي، رغم كونه الحارس الأول للفريق وأحد أبرز المساهمين في تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا.

زوف ينتقد أسلوب باريس سان جيرمان مع دوناروما 

وبحسب تصريحات نقلتها صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، قال زوف: "دوناروما لن يشكل مشكلة لجاتوزو في المنتخب الإيطالي". 

وأضاف: "الانتقادات الموجهة له مجرد أعذار، فإذا كان الحارس يجيد اللعب بقدميه فهذا أمر جيد، لكن الأساسيات تبدأ من التصدي للكرات".

وأوضح الحارس الأسطوري أن ما رآه في الموسم الماضي يثبت الدور الحاسم لدوناروما، قائلًا: "باريس فاز بدوري الأبطال بمساهمة ملحوظة منه، بل وأكثر من ذلك".

واختتم زوف حديثه قائلًا: "لا أفهم ما الذي حدث، خاصة وأن مساهمته كانت من الطراز الأول، الوضع غير واضح، وربما هناك أسباب تتعلق بالعقود أو التجديدات، لكن ليس لدي معلومات مؤكدة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دينو زوف زوف دوناروما باريس سان جيرمان جيانلويجي دوناروما

مواد متعلقة

بيان ناري من دوناروما بعد استبعاده من قائمة باريس سان جيرمان أمام توتنهام

لويس إنريكي: أتحمل مسؤولية استبعاد دوناروما من الفريق (فيديو)

عقبتان تهددان انتقال دوناروما إلى مانشستر سيتي

دوناروما يرحل عن باريس سان جيرمان من أجل الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

ضبط نادٍ صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة

تعرض للموت 500 مرة، علاء مبارك يثير الجدل بشأن سر عدم هروب والده خارج مصر

8 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء، اعرف التفاصيل

قرار جمهوري مهم بشأن البنك المركزي خلال أيام

بالأسماء، 21 شخصًا يتنازلون عن الجنسية المصرية

أخبار مصر: ورطة سارة خليفة بالتحقيقات، ماذا قال جيران البلوجر "ياسمين"، نتنياهو يقر بأطماعه في سيناء، درجة حرارة قياسية بمصر

سارة خليفة للنيابة: راتبي الشهري 500 ألف ولا يوجد في حسابي سوى 150 ألف فقط

وزير الإسكان: بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم الشروط للحصول على وحدات بديلة

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 13-8-2025

آخر تطورات سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء، عيار 21 يصل لهذا المستوى

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 13-8-2025

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد غرة شهر ربيع الأول للعام 2025

في هذا الموعد، الأيام البيض لشهر ربيع الأول 2025

تعرف على حكم صيام المولد النبوي والأيام البيض من شهر ربيع الأول

المزيد
الجريدة الرسمية
ads