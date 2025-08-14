أغلى 5 صفقات في الدوري السعودي بالميركاتو الصيفي الحالي.. صفقة القادسية في الصدارة بالتفوق على الهلال والنصر وأهلي جدة

تواصل أندية الدوري السعودي للمحترفين تحركاتها الجادة من أجل تعزيز صفوفها بلاعبين من طراز عالمي، بحثًا عن التتويج بلقب دوري روشن، في نسخته المرتقبة للموسم 2025-2026، إلى جانب المنافسة بقوة على الألقاب المتاحة في القارة الآسيوية.

الدوري السعودي وجهة نجوم العالم

بات الدوري السعودي وجهة مثالية لنجوم كرة القدم، منذ نجاح النصر في التعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو عام 2023، في صفقة شكلت صدمة كبرى لمحبي الساحرة المستديرة حول العالم.

وسرعان ما تبع رونالدو العديد من اللاعبين إلى الدوري السعودي مؤخرًا، حيث يوجد في الوقت الراهن ضمن صفوف الهلال، ياسين بونو وكاليدو كوليبالي، مع امتلاك الاتحاد الثنائي كريم بنزيما ونجولو كانتي، وحضور رياض محرز في صفوف أهلي جدة، إلى جانب ظهور ساديو ماني مرتديا قميص النصر.

موقع وين وين، رصد أغلى 5 صفقات أبرمتها الأندية السعودية خلال ميركاتو الصيف الحالي، بحثًا عن تعزيز صفوفها من أجل موسم قادم أكثر تميزا.

ماتيو ريتيجي يحتل الصدارة في ميركاتو الدوري السعودي

في المركز الأول، ظهر ماتيو ريتيجي نجم فريق أتالانتا السابق ومنتخب إيطاليا، الذي توج هدافًا لمسابقة الدوري الإيطالي في الموسم الماضي 2024-2025، بعد أن سجل 25 هدفًا خلال 36 مواجهة خاضها في الكالتشيو، وسط تقديم 8 تمريرات حاسمة.

أندية عدة أظهرت رغبتها في التعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 26 عامًا، لكن القادسية السعودي فاجأ الجميع بحسم الصفقة مقابل 68.25 مليون يورو، باعتبارها أغلى صفقة في الملاعب السعودية حتى الآن، وسط احتلالها المركز 11 في قائمة أغلى صفقات الميركاتو العالمية حتى الآن.

داروين نونيز إلى الهلال

في المركز الثاني، يظهر الدولي الأوروجواياني داروين نونيز الذي انضم إلى صفوف الهلال السعودي قبل أيام، قادمًا من ليفربول الإنجليزي مقابل 53 مليون يورو، بعد 3 مواسم قضاها اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا في الملاعب الإنجليزية.

لعب داروين نونيز 143 مواجهة عبر مختلف المنافسات بقميص ليفربول، لكنه عانى من ضغوطات جماهيرية كبيرة بفعل إهداره المثير للجدل للكرات السهلة أمام مرمى المنافسين، لينتهي به الأمر في صفوف الهلال بعد التعاقدات الكبيرة التي أبرمها "الريدز" هذا الصيف، أبرزها تلك المتعلقة بالحصول على خدمات فلوريان فيرتز، علمًا أن هذه الصفقة تحتل المركز 20 في ترتيب أغلى الصفقات العالمية بالميركاتو الصيفي حتى اللحظة.

إنزو ميلوت صفقة أهلي جدة

في المركز الثالث، يظهر الفرنسي إنزو ميلوت لاعب خط وسط شتوتجارت الألماني المنضم هذا الصيف إلى أهلي جدة السعودي في صفقة قدرت بنحو 28 مليون يورو، وعقد لم تتضح بعد الفترة الزمنية المتفق عليها بين الجانبين.

يشكل ميلوت البالغ من العمر 23 عامًا، إضافة كبيرة لصفوف الأهلي المتوج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة في نسختها الأخيرة والباحث عن الفوز بلقب الدوري السعودي المقبل، بالنظر إلى كونه لاعبًا في صفوف المنتخب الفرنسي، وهي الصفقة التي تحتل المركز 44 في قائمة أغلى صفقات هذا الصيف على الإطلاق.

ثيو هيرنانديز القادم من ميلان

في المركز الرابع، يحل الفرنسي ثيو هيرنانديز مدافع الهلال الجديد، والذي انضم إلى صفوف الزعيم قادمًا من ميلان الإيطالي مقابل 25 مليون يورو، علمًا أن عدة أندية أوروبية عملاقة حاولت الفوز بخدماته يتقدمها بايرن ميونخ الألماني، قبل أن يحسم موقفه بالانتقال إلى الدوري السعودي.

يُعد ثيو هيرنانديز واحدًا من أفضل لاعبي العالم الذين يشغلون مركز الظهير الأيسر في الوقت الراهن، ومع وجود جواو كانسيلو، بات الهلال يتسلح بلاعبين من طراز خاص على الأطراف، مع تاريخ مثير يتمتع به اللاعب مع المنتخب الفرنسي الذي لعب ضمن صفوفه 38 مواجهة دولية، لتحتل هذه الصفقة المركز 45 في قائمة أغلى صفقات الميركاتو العالمية.

جواو فيليكس لاعب النصر الجديد

بعد فترة غيرة مستقرة بين الأندية الأوروبية، كان آخرها اللعب معارًا مع ميلان الإيطالي، قرر البرتغالي جواو فيليكس الانضمام إلى صفوف النصر السعودي، في صفقة قدرت قيمتها بنحو 30 مليون يورو، احتل بها المركز الخامس على سلم ترتيب أغلى صفقات الدوري السعودي هذا الصيف.

ويطمح جواو فيليكس إلى استعادة بريقه المفقود من خلال اللعب بجانب مواطنه كريستيانو رونالدو، عبر هذه الصفقة التي تحتل المركز 57 في أغلى صفقات الميركاتو العالمي، بحثًا عن الحصول على مقعد مع منتخب بلاده في مونديال 2026.

