الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اتحاد جدة يبدأ خطوات جادة للتعاقد مع مدافع الهلال السعودي

علي البليهي، فيتو
علي البليهي، فيتو

بدأ نادي اتحاد جدة في اتخاذ خطوات جدية للتعاقد مع علي البليهي، مدافع فريق الهلال ومنتخب السعودية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي هذا التحرك في إطار رغبة اتحاد جدة بتقوية صفوفه بصفقة دفاعية جديدة، خاصة بعد فشل تحويل إعارة مدافع عبدالإله العمري إلى انتقال دائم، ليعود اللاعب إلى الهلال.

لوران بلان يرحب بصفقة علي البليهي

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، عن نية إدارة الاتحاد تقديم عرض رسمي لنظيرتها في الهلال من أجل استعارة البليهي، الذي يمتلك خبرات كبيرة تجعله هدفًا مثاليًا للفرنسي لوران بلان، مدرب اتحاد جدة، الذي يسعى لتعزيز خط الدفاع.

أرقام علي البليهي مع الهلال السعودي

وتراجع دور البليهي تدريجيًا في حسابات الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال، الذي فضل الاعتماد على الثنائي حسان تمبكتي وكاليدو كوليبالي.

خاض علي البليهي 256 مباراة بقميص الهلال، سجل خلالها 23 هدفًا وصنع هدفين، ما يعكس خبرته الكبيرة وقيمته الفنية العالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

علي البليهي البليهي اتحاد جدة الهلال لوران بلان

مواد متعلقة

أغلى 5 صفقات في الدوري السعودي بالميركاتو الصيفي الحالي.. صفقة القادسية في الصدارة بالتفوق على الهلال والنصر وأهلي جدة

الكشف عن الرئيس الجديد لنادي الهلال السعودي

رسميا، اتحاد جدة يتعاقد مع حارس مرمى الشباب كأول صفقة صيفية

اتحاد جدة يرفض عرضا برتغاليا للتعاقد مع جوهرة الفريق

الأكثر قراءة

ضبط المتهمين في حادث مطاردة طبيبة وأسرتها على طريق أبو حماد بالشرقية

8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

توفي في الحال، طعن شاب بمدخل قرية الراهبين بالغربية

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

بدر عبد العاطي.. يعرف متى يتكلم ومتى يفرض الصمت

أقوى رسائل السيسي عن آخر تطورات أزمة سد النهضة وحرب غزة

الأرصاد: سحب رعدية وأتربة ورمال على هذه المناطق

إعلام إسرائيلي: ترامب طلب من نتنياهو تسريع العمليات العسكرية في غزة

خدمات

المزيد

هل يمكن سداد مديونية البطاقات من الحساب في بنك مصر؟

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

استقرار سعر الأرز اليوم الجمعة بالأسواق المحلية

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الصقر في المنام وعلاقتها بمواجهة ظروف صعبة

ما ضوابط الاحتفال بالمولد النبوي؟ دار الإفتاء تُجيب

هل يجوز إقامة صلاة الجمعة في الزوايا؟ الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads