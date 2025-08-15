اتحاد جدة يبدأ خطوات جادة للتعاقد مع مدافع الهلال السعودي

بدأ نادي اتحاد جدة في اتخاذ خطوات جدية للتعاقد مع علي البليهي، مدافع فريق الهلال ومنتخب السعودية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي هذا التحرك في إطار رغبة اتحاد جدة بتقوية صفوفه بصفقة دفاعية جديدة، خاصة بعد فشل تحويل إعارة مدافع عبدالإله العمري إلى انتقال دائم، ليعود اللاعب إلى الهلال.

لوران بلان يرحب بصفقة علي البليهي

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، عن نية إدارة الاتحاد تقديم عرض رسمي لنظيرتها في الهلال من أجل استعارة البليهي، الذي يمتلك خبرات كبيرة تجعله هدفًا مثاليًا للفرنسي لوران بلان، مدرب اتحاد جدة، الذي يسعى لتعزيز خط الدفاع.

أرقام علي البليهي مع الهلال السعودي

وتراجع دور البليهي تدريجيًا في حسابات الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال، الذي فضل الاعتماد على الثنائي حسان تمبكتي وكاليدو كوليبالي.

خاض علي البليهي 256 مباراة بقميص الهلال، سجل خلالها 23 هدفًا وصنع هدفين، ما يعكس خبرته الكبيرة وقيمته الفنية العالية.

