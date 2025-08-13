الكشف عن الرئيس الجديد لنادي الهلال السعودي

أعلن الهلال السعودي، اليوم الأربعاء، عن فوز الأمير نواف بن سعد برئاسة مؤسسة أعضاء النادي غير الربحية، وذلك بعد تزكيته في الجمعية العمومية.

وعقدت الجمعية العمومية لمؤسسة أعضاء النادي غير الربحية، مساء الأربعاء.

وأوضح الهلال السعودي في بيانه الذي نشره عبر موقعه الرسمي: ناقشت الجمعية العمومية لمؤسسة أعضاء النادي غير الربحية عددًا من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، تمثلت في المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراجع الحسابات الخارجي، والمصادقة على قرار مجلس إدارة المؤسسة الصادر بتاريخ 23 مارس الماضي بإسقاط عضوية عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن سعيد ومنعه من الانتساب للمؤسسة لمدة سنتين؛ منذ تاريخ قرار المجلس.

