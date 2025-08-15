الجمعة 15 أغسطس 2025
بعثة الهلال تعود إلى الرياض بعد ختام المعسكر الإعدادي في ألمانيا

سالم الدوسري
وصلت بعثة فريق الهلال السعودي صباح اليوم الجمعة إلى العاصمة الرياض، بعد ختام المعسكر التحضيري الذي أقيم في ألمانيا استعدادا لانطلاقة الموسم الرياضي الجديد.

وكان الهلال قد غادر إلى ألمانيا يوم الخميس 31 يوليو، حيث خاض ثلاث مباريات ودية خلال المعسكر، تمكن من الفوز بها جميعًا، في إطار تحضيراته البدنية والفنية للموسم المقبل.

ومن المنتظر أن يخوض الهلال مباراة ودية أخيرة خلال الأيام المقبلة، قبل انطلاق منافسات دوري روشن السعودي، والذي يبدأه بمواجهة الرياض على ملعب "المملكة أرينا".

ويستهل الهلال السعودي  موسمه بمواجهة فريق الرياض ضمن الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، وذلك بعد اعتذاره رسميًا عن عدم المشاركة في كأس السوبر السعودي بسبب ضيق الوقت الناتج عن مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية خلال الصيف الجاري.

