تشكيل لجنة هندسية لفحص عقار انفجرت داخله أسطوانة غاز في الشرقية (صور)

شكل حي أول الزقازيق لجنة هندسية لفحص العقار المتضرر من انفجار اسطوانة غاز داخل مطعم شهير في مدينة الزقازيق والعقارات المجاورة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وكانت محافظة الشرقية شهدت اليوم انفجار أسطوانة غاز داخل مطعم شهير بمدينة الزقازيق ما أدى إلى اندلاع حريق وأضرار بالواجهة الخارجية للمطعم والأدوات داخله، إلى جانب تضرر عدد من المحلات والعقارات المجاورة.

وأسفر الحادث عن إصابة عاملين بالمطعم تم نقل أحدهما بسيارة الإسعاف إلى مستشفى ههيا لتلقي العلاج، فيما جرى علاج آخر بموقع الحادث.

فيما تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية من السيطرة الكاملة على الحريق والانفجار، ومنع امتداد آثاره  للمناطق المحيطة، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

قيادات قوات الحماية المدنية ومأمور ورئيس مباحث قسم أول الزقازيق

وعلى الفور انتقل  إلى موقع الحادث كل من اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام لمحافظة الشرقية، أحمد ضاحي رئيس حي أول الزقازيق، محمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق، محمد السيد مدير إدارة المتابعة بالمحافظة، إلى جانب قيادات قوات الحماية المدنية ومأمور ورئيس مباحث قسم أول الزقازيق.

