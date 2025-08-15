محمد منير، "الكينج" بين صراع المرض والإصرار على العطاء

رغم أن سنوات العمر قد مضت، إلا أن الفنان محمد منير “الكينج” لا يزال صوته يحمل نغمة المقاومة، ليس فقط في أغنياته، بل في معاركه مع المرض أيضًا. وبين الوعكات الصحية المتكررة وحرصه الدائم على التواصل مع جمهوره، يقف منير اليوم على خط رفيع بين الألم والأمل.

عودة بعد وعكة جديدة

في بداية أغسطس 2025، خرج محمد منير من المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أثارت قلق جمهوره. لم يمض وقت طويل حتى طمأن الفنان الكبير محبيه برسالة مقتضبة، أكد فيها أنه بخير، ووجّه الشكر لكل من سأل عنه.

وقالت مصادر مقربة إن منير عانى من مضاعفات مرتبطة بمتاعب في الكلى والكبد، وهي أمراض يعاني منها منذ سنوات، وتستلزم رعاية دقيقة ومتابعة مستمرة. رغم ذلك، أكدت أسرته أن حالته مستقرة حاليًا، ويستعد لتسجيل مجموعة من الأغنيات ضمن ألبومه الجديد.

إلهام شاهين تطمئن الجمهور

الفنانة إلهام شاهين، التي زارته في منزله بعد خروجه من المستشفى، وصفت حالته بالجيدة، مشيرة إلى أنه كان في حالة معنوية مرتفعة، وقالت: "منير لا يحب المستشفى، وفرحته الحقيقية عندما يعود إلى بيته وسط أحبائه."

الزيارة جاءت في وقت حساس، حيث تصاعدت الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حالته الصحية، ما دفع بعض الفنانين إلى نشر صور معه من داخل منزله لتكذيب الشائعات.

محطات صحية متأرجحة

ليست هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها منير أزمة صحية. ففي نوفمبر 2024، نُقل إلى أحد مستشفيات الشيخ زايد بحالة حرجة، بعد أن خالف نصائح الأطباء بمواصلة تسجيل أعماله الغنائية رغم الإجهاد.

قبلها بثلاثة أشهر، وتحديدًا في أغسطس 2024، ظهر منير في إحدى الحفلات بوجه منتفخ ووزن زائد، ما أثار تساؤلات حول وضعه الصحي، ليُكشف لاحقًا عن خضوعه لجلسات علاج في ألمانيا بسبب مشكلات في الكبد والكلى.

وفي يناير 2025، لم يتمكن من حضور تكريمه في "يوم الثقافة المصرية"، بسبب قرار الأطباء بمنعه من مغادرة المنزل، بعد أن أُثبتت الفحوصات تأثر وظائف الرئة وتليف بالكبد، إلى جانب خلل في الكلى.

الفن كعلاج

رغم كل ذلك، لا يزال منير يرى في الفن دواءً، لا داء. فقد أصر مرارًا على متابعة مشاريعه، ورفض التوقف التام عن الغناء، بل وطلب تجهيز الأستوديو في منزله ليسجل ما يستطيع، دون أن يرهق نفسه بالخروج.

واحدة من المقربين منه قالت: "الغناء هو حياة منير... كلما ابتعد عنه، يشعر بالضعف، وكلما اقترب منه، يعود له نبضه."

