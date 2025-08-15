الجمعة 15 أغسطس 2025
إصابة عاملين في انفجار أسطوانة غاز بمطعم في الزقازيق (فيديو وصور)

شهدت منطقة المحطة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، حالة من الذعر عقب انفجار أسطوانة غاز داخل أحد المطاعم الشهيرة الكائنة بالمدينة، ما أسفر عن إصابة اثنين من العاملين.

حريق هائل في مصنع كيماويات بالشرقية (فيديو وصور)

اهتزاز زجاج النوافذ بالعقارات السكنية المجاورة وإثارة حالة من الفزع بين الأهالي

تسبب الانفجار في اهتزاز زجاج النوافذ بالعقارات السكنية المجاورة، وإثارة حالة من الفزع بين الأهالي بميدان الزقازيق، فيما هرعت قوات الحماية المدنية إلى الموقع للسيطرة على الموقف ومنع امتداد أي أضرار إضافية.

نقل المصابين بسيارات الإسعاف 

جرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى أحد المستشفيات الكائنة بمدينة الزقازيق لتلقي الإسعافات اللازمة، وتكثف الأجهزة المعنية جهودها لمعرفة أسباب الحادث.

