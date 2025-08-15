إصابة عاملين في انفجار أسطوانة غاز بمطعم في الزقازيق (فيديو وصور)

شهدت منطقة المحطة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، حالة من الذعر عقب انفجار أسطوانة غاز داخل أحد المطاعم الشهيرة الكائنة بالمدينة، ما أسفر عن إصابة اثنين من العاملين.

اهتزاز زجاج النوافذ بالعقارات السكنية المجاورة وإثارة حالة من الفزع بين الأهالي

تسبب الانفجار في اهتزاز زجاج النوافذ بالعقارات السكنية المجاورة، وإثارة حالة من الفزع بين الأهالي بميدان الزقازيق، فيما هرعت قوات الحماية المدنية إلى الموقع للسيطرة على الموقف ومنع امتداد أي أضرار إضافية.

نقل المصابين بسيارات الإسعاف

جرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى أحد المستشفيات الكائنة بمدينة الزقازيق لتلقي الإسعافات اللازمة، وتكثف الأجهزة المعنية جهودها لمعرفة أسباب الحادث.

