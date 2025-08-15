الجمعة 15 أغسطس 2025
محافظات

توفي في الحال، طعن شاب بمدخل قرية الراهبين بالغربية

شاب يقتل آخر طعنًا
شاب يقتل آخر طعنًا بالسلاح الأبيض بمدخل قرية الراهبين

شهد مدخل قرية الراهبين التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، حادثًا مأساويًا إثر مشاجرة بين شابين أسفرت عن مصرع أحدهما طعنًا بسلاح أبيض.

محافظ الغربية يتابع استعدادات امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

حل أزمة أطباء النساء والتوليد بجامعة طنطا وعودة العمل لطبيعته (صور)

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمنود بورود بلاغ بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء أمام مدخل قرية الراهبين أسفرت عن إصابة شاب يدعي "حليم.ع.ال " ٣٢ عاما بجروح نافذة.

وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث الجنائية والإسعاف بمحافظة الغربية إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص أن مشادة كلامية نشبت بين شابين تطورت إلى مشاجرة قام خلالها أحدهما بطعن الآخر بسكين ما أدى إلى وفاته في الحال.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق وأمرت بضبط وإحضار المتهم.

