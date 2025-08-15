توفي في الحال، طعن شاب بمدخل قرية الراهبين بالغربية

شهد مدخل قرية الراهبين التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، حادثًا مأساويًا إثر مشاجرة بين شابين أسفرت عن مصرع أحدهما طعنًا بسلاح أبيض.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمنود بورود بلاغ بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء أمام مدخل قرية الراهبين أسفرت عن إصابة شاب يدعي "حليم.ع.ال " ٣٢ عاما بجروح نافذة.

وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث الجنائية والإسعاف بمحافظة الغربية إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص أن مشادة كلامية نشبت بين شابين تطورت إلى مشاجرة قام خلالها أحدهما بطعن الآخر بسكين ما أدى إلى وفاته في الحال.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق وأمرت بضبط وإحضار المتهم.

