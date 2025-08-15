الجمعة 15 أغسطس 2025
مسجد الشهداء في المنصورة يستقبل حشدًا من الأطفال ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك" (صور)

استقبل مسجد الشهداء بميت علي بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية اليوم الجمعة حشدًا من الأطفال وأولياء أمورهم، في لقاء مميز حمل عنوان: “ترسيخ مقام المراقبة لدى الطفل وأثره في الوقاية من الأخلاق السيئة”، حيث اجتمع الصغار ليستمعوا إلى كلمات تضيء القلوب وترسم لهم طريق الاستقامة.

 لقاء الجمعة للأطفال بمسجد الشهداء 

وجاء ذلك في أجواء إيمانية وتربوية عامرة بالبهجة والصفاء، وضمن فعاليات مبادرة “صحح مفاهيمك".

بدأ اللقاء بآيات من الذكر الحكيم بصوت أحد النشء، ليعم الهدوء والسكينة على الحاضرين، ثم تناول المحاضر بأسلوب يناسب عقول الصغار معنى مقام المراقبة، موضحًا أن الله يرانا في كل وقت ومكان، وأن استشعار هذه الحقيقة يجعل الطفل أكثر التزامًا بالصدق والأمانة وحسن الخلق، ويحميه من الكذب أو إيذاء الآخرين.

قصص واقعية ورسوم توضيحية لإيصال المعنى بأسلوب شيق

وتخلل اللقاء حوار تفاعلي، حيث شارك الأطفال بأمثلة من حياتهم اليومية عن مواقف شعروا فيها بمراقبة الله، وكيف ساعدهم ذلك على اتخاذ القرار الصحيح. كما استخدمت قصص واقعية ورسوم توضيحية لإيصال المعنى بأسلوب شيق، مما جعل الأطفال يتابعون بشغف واهتمام.

جاء هذا النشاط برعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وبإشراف فضيلة الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني، وبمتابعة فضيلة الدكتور محمد عوض حسانين مدير مديرية أوقاف الدقهلية، في إطار استراتيجية وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي وتعزيز القيم الأخلاقية بين النشء، وإعداد جيل يعي دينه ووطنه ويبتعد عن الأفكار والسلوكيات المنحرفة.

