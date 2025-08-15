مدير أوقاف الإسكندرية يتفقد مساجد العامرية ثاني لضبط سير العمل

قام الدكتور نجاح عبدالرحمن راجح، مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم، بجولة تفقدية قبيل صلاة الجمعة شملت مناطق نجع عبد الرؤوف، ونجع رسلان، ومنطقة الكابلات التابعة لإدارة العامرية ثانى.

وجاء ذلك برعاية كريمة من الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة.

وجاءت الجولة بهدف التأكد من جاهزية المساجد لاستقبال ضيوف الرحمن، وضبط سير العمل الدعوي والإداري بها، والاطمئنان على استيفاء كافة الاستعدادات اللازمة لأداء صلاة الجمعة في أجواء إيمانية منظمة.



وأكد الدكتور نجاح خلال جولته على ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الأوقاف في الانضباط، وحسن استقبال المصلين، وتوفير المناخ المناسب لأداء الشعائر، مشيدًا بجهود الأئمة والعاملين في خدمة بيوت الله.

