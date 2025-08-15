الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مدير أوقاف الإسكندرية يتفقد مساجد العامرية ثاني لضبط سير العمل

أوقاف الإسكندرية
أوقاف الإسكندرية

 قام الدكتور نجاح عبدالرحمن راجح، مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم، بجولة تفقدية قبيل صلاة الجمعة شملت مناطق نجع عبد الرؤوف، ونجع رسلان، ومنطقة الكابلات التابعة لإدارة العامرية ثانى.

تموين الوادي الجديد تطلق مبادرة لخفض الأسعار

تعرف على تفاصيل الحفل الغنائي لـ تامر عاشور في ليبيا

 وجاء ذلك برعاية كريمة من  الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة. 

وجاءت الجولة بهدف التأكد من جاهزية المساجد لاستقبال ضيوف الرحمن، وضبط سير العمل الدعوي والإداري بها، والاطمئنان على استيفاء كافة الاستعدادات اللازمة لأداء صلاة الجمعة في أجواء إيمانية منظمة.


وأكد الدكتور نجاح خلال جولته على ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الأوقاف في الانضباط، وحسن استقبال المصلين، وتوفير المناخ المناسب لأداء الشعائر، مشيدًا بجهود الأئمة والعاملين في خدمة بيوت الله. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكندرية مديرية أوقاف الدكتور نجاح عبدالرحمن العامرية

مواد متعلقة

بعثة الهلال تعود إلى الرياض بعد ختام المعسكر الإعدادي في ألمانيا

تموين الوادي الجديد تطلق مبادرة لخفض الأسعار

تعرف على تفاصيل الحفل الغنائي لـ تامر عاشور في ليبيا

الأكثر قراءة

ضبط المتهمين في حادث مطاردة طبيبة وأسرتها على طريق أبو حماد بالشرقية

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

بدر عبد العاطي.. يعرف متى يتكلم ومتى يفرض الصمت

أقوى رسائل السيسي عن آخر تطورات أزمة سد النهضة وحرب غزة

ريبيرو يفاجئ الجميع داخل معسكر الأهلي قبل صدام فاركو

تصل إلى 8 آلاف جنيه، أسعار علب حلاوة المولد 2025 في الأسواق

إعلام إسرائيلي: ترامب طلب من نتنياهو تسريع العمليات العسكرية في غزة

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

استقرار سعر الأرز اليوم الجمعة بالأسواق المحلية

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

موقع تقليل الاغتراب، خطوات التسجيل وضوابط التحويل بين الكليات

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما ضوابط الاحتفال بالمولد النبوي؟ دار الإفتاء تُجيب

هل يجوز إقامة صلاة الجمعة في الزوايا؟ الإفتاء ترد

تفسير رؤية الفيضان في المنام وعلاقتها وبالتخلص من الضيق والكروب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads