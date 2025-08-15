الجمعة 15 أغسطس 2025
خارج الحدود

ترامب قبل قمته مع بوتين: "الرهانات كبيرة"

ترامب
ترامب

 نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليقا في موقع "تروث سوشيال"، قبل توجهه إلى لقاء القمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا اليوم الجمعة، كتب فيه: "الرهانات كبيرة".

وأعلن المكتب الصحفي للبيت الأبيض، عن أن ترامب غادر البيت الأبيض إلى قاعدة أندروز الجوية، ليتوجه منها إلى مقر القمة المقررة مع بوتين.

وقال البيت الأبيض: إن 16 مسؤولا يرافقون الرئيس ترامب إلى قمة ألاسكا، بينهم وزراء الخارجية والخزانة والتجارة.

وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق من اليوم، أن قمة ألاسكا ستمثل انتصارا لروسيا حتى لو لم تحرز أي تقدم في الملف الأوكراني.

وأضافت الصحيفة بقولها: إن المفاوضات بحد ذاتها "تمنح بوتين فرصة للتأثير على ترامب شخصيا".

بدورها كتبت صحيفة "واشنطن بوست" أمس الخميس، أن روسيا نجحت في إعادة بناء النظام العالمي حتى قبل قمة ألاسكا.

وقالت: إن "قمة ألاسكا لم تكن الانتصار المهم الوحيد لبوتين الذي تجنب تهديد ترامب بفرض عقوبات اقتصادية صارمة على مستوردي النفط الروسي وتهرب من دعوات وقف إطلاق النار، حتى عاد ترامب إلى إلقاء اللوم على زيلينسكي في الحرب".

واعتبرت الصحيفة الأمريكية أن "مشهد اجتماع ألاسكا يعزز هدف بوتين الراسخ المتمثل في إعادة بناء روسيا كإحدى القوى العالمية الكبرى القليلة ذات مناطق النفوذ المشروعة، كما يحقق هدفه التكتيكي المتمثل في عقد لقاء ثنائي لاستقطاب ترامب والتلاعب به".

