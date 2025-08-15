محافظ دمياط يستعرض حصاد أول أسبوع للموجة 27 في إزالة التعديات

تلقى الدكتور أيمن الشهابى، محافظ دمياط، تقريرا شاملا عن نتائج الأسبوع الأول من المرحلة الأولى للموجة السابعة والعشرين لإزالة التعديات، وذلك في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي تتم متابعتها بدقة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

تأتي هذه الموجة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة مواجهة أي تعديات على الأراضي في مهدها، حفاظًا على الثروة العقارية والزراعية للأجيال القادمة.

إحصائيات تكشف حجم الإزالات المنفذة

أوضح التقرير أنه تم إزالة واحد وأربعين حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت ثلاثة آلاف وثلاثة وسبعين مترًا مربعًا، بالإضافة إلى إزالة أربعة عشر متغيرًا مكانيًا على مساحة تقدر بثمانمائة وعشرة أمتار مربعة، وهي أرقام تعكس التزام الأجهزة التنفيذية بتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم ودون تهاون مع أي مخالفات جديدة.

تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية

وأكد المحافظ أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الجهات التنفيذية والأمنية لضمان تحقيق المستهدفات، مع اتخاذ إجراءات فورية لإزالة أي تعديات في بدايتها، مشددًا على أن المرحلة الحالية تشهد تعاونًا وثيقًا بين الوحدات المحلية ومديريات الخدمات لضمان التنفيذ دون معوقات.

خطة زمنية تمتد حتى أكتوبر المقبل

وأوضح الشهابى أن الموجة السابعة والعشرين يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث انطلقت المرحلة الأولى في التاسع من أغسطس الجاري وتستمر حتى الثاني والعشرين من الشهر نفسه، تليها المرحلة الثانية التي تبدأ في الثلاثين من أغسطس وتستمر حتى السادس والعشرين من سبتمبر المقبل، ثم المرحلة الثالثة التي تنطلق في الرابع من أكتوبر وتنتهي في الرابع والعشرين من نفس الشهر.

المرحلة الأولى للموجة السابعة والعشرين لإزالة التعديات

ووجه محافظ دمياط رسالة واضحة لكل من تسوّل له نفسه التعدي على أملاك الدولة، مؤكدًا أن أجهزة الدولة لن تتهاون في استرداد كل شبر من الأراضي المعتدى عليها، وأن الإزالات ستتم على الفور ودون إنذار مسبق في حالة رصد أي مخالفات جديدة.

استمرار لنجاحات الموجات السابقة

وأشار إلى أن هذه الموجة تأتي امتدادًا للنجاحات التي حققتها الموجات السابقة في دمياط، والتي أسفرت عن استرداد آلاف الأمتار من الأراضي وإعادة استغلالها في مشروعات تخدم المواطنين، وهو ما يعكس إصرار الدولة على فرض هيبة القانون وحماية مقدراتها، ويؤكد أن معركة استرداد حق الشعب ستظل مستمرة حتى تحقيق كامل أهدافها.

