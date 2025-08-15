الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ دمياط يستعرض حصاد أول أسبوع للموجة 27 في إزالة التعديات

المرحلة الأولى للموجة
المرحلة الأولى للموجة السابعة والعشرين لإزالة التعديات

 تلقى الدكتور أيمن الشهابى، محافظ دمياط، تقريرا شاملا عن نتائج الأسبوع الأول من المرحلة الأولى للموجة السابعة والعشرين لإزالة التعديات، وذلك في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي تتم متابعتها بدقة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة. 

تأتي هذه الموجة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة مواجهة أي تعديات على الأراضي في مهدها، حفاظًا على الثروة العقارية والزراعية للأجيال القادمة.

إحصائيات تكشف حجم الإزالات المنفذة

أوضح التقرير أنه تم إزالة واحد وأربعين حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت ثلاثة آلاف وثلاثة وسبعين مترًا مربعًا، بالإضافة إلى إزالة أربعة عشر متغيرًا مكانيًا على مساحة تقدر بثمانمائة وعشرة أمتار مربعة، وهي أرقام تعكس التزام الأجهزة التنفيذية بتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم ودون تهاون مع أي مخالفات جديدة.

تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية

وأكد المحافظ أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الجهات التنفيذية والأمنية لضمان تحقيق المستهدفات، مع اتخاذ إجراءات فورية لإزالة أي تعديات في بدايتها، مشددًا على أن المرحلة الحالية تشهد تعاونًا وثيقًا بين الوحدات المحلية ومديريات الخدمات لضمان التنفيذ دون معوقات.

خطة زمنية تمتد حتى أكتوبر المقبل

وأوضح الشهابى أن الموجة السابعة والعشرين يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث انطلقت المرحلة الأولى في التاسع من أغسطس الجاري وتستمر حتى الثاني والعشرين من الشهر نفسه، تليها المرحلة الثانية التي تبدأ في الثلاثين من أغسطس وتستمر حتى السادس والعشرين من سبتمبر المقبل، ثم المرحلة الثالثة التي تنطلق في الرابع من أكتوبر وتنتهي في الرابع والعشرين من نفس الشهر.

المرحلة الأولى للموجة السابعة والعشرين لإزالة التعديات
المرحلة الأولى للموجة السابعة والعشرين لإزالة التعديات

ووجه محافظ دمياط رسالة واضحة لكل من تسوّل له نفسه التعدي على أملاك الدولة، مؤكدًا أن أجهزة الدولة لن تتهاون في استرداد كل شبر من الأراضي المعتدى عليها، وأن الإزالات ستتم على الفور ودون إنذار مسبق في حالة رصد أي مخالفات جديدة.

استمرار لنجاحات الموجات السابقة

وأشار إلى أن هذه الموجة تأتي امتدادًا للنجاحات التي حققتها الموجات السابقة في دمياط، والتي أسفرت عن استرداد آلاف الأمتار من الأراضي وإعادة استغلالها في مشروعات تخدم المواطنين، وهو ما يعكس إصرار الدولة على فرض هيبة القانون وحماية مقدراتها، ويؤكد أن معركة استرداد حق الشعب ستظل مستمرة حتى تحقيق كامل أهدافها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استرداد حق الشعب الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الموجات السابقة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة أملاك الدولة والأراضي محافظ دمياط مديريات الخدمات مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

مواد متعلقة

دمياط تتخذ إجراءات لحماية سواحلها من آثار التغيرات المناخية

توقعات الأبراج اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

توقعات الأبراج اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الاثنين 23-12-2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

الأكثر قراءة

ضبط المتهمين في حادث مطاردة طبيبة وأسرتها على طريق أبو حماد بالشرقية

8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

توفي في الحال، طعن شاب بمدخل قرية الراهبين بالغربية

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

بدر عبد العاطي.. يعرف متى يتكلم ومتى يفرض الصمت

أقوى رسائل السيسي عن آخر تطورات أزمة سد النهضة وحرب غزة

الأرصاد: سحب رعدية وأتربة ورمال على هذه المناطق

إعلام إسرائيلي: ترامب طلب من نتنياهو تسريع العمليات العسكرية في غزة

خدمات

المزيد

هل يمكن سداد مديونية البطاقات من الحساب في بنك مصر؟

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

استقرار سعر الأرز اليوم الجمعة بالأسواق المحلية

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الصقر في المنام وعلاقتها بمواجهة ظروف صعبة

ما ضوابط الاحتفال بالمولد النبوي؟ دار الإفتاء تُجيب

هل يجوز إقامة صلاة الجمعة في الزوايا؟ الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads