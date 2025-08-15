وفاة عادل فهمي المذيع بقناة طيبة بعد صراع مع المرض

رحل عن عالمنا الإعلامي عادل فهمي، المذيع بقناة طيبة في اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بعد صراع مع المرض خلال الفترة الماضية.

وفاة الإعلامي عادل فهمي

قدم عادل فهمي عبر قناة طيبة عددا من البرامج خلال السنوات الماضية.

وخلال الفترة الماضية تلقى فهمي العلاج داخل معهد ناصر في القاهرة.

وخيم الحزن على زملاء الفقيد الذين نعوه بكلمات مؤثرة، مؤكدين أنه كان مثال للمهنية والالتزام طوال مسيرته الإعلامية.

