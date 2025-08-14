ناقدة فنية عن أزمة أحمد عبد العزيز مع معجب: الفنان ليس ملكية عامة بالكامل

دافعت الناقدة الفنية حنان شومان عن الفنان أحمد عبد العزيز بعد الجدل الذي أثاره مقطع فيديو يظهر رفضه التصوير مع الجمهور وعدم مصافحة أحد المعجبين.

وقالت “شومان”: إن القضية شهدت "مبالغة شديدة"، مشيرة إلى أن الفنانين بشر وقد يمرون بحالات تعب أو انزعاج تمنعهم من التواصل.

خصوصية الفنان حق مشروع

وأوضحت شومان، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “Trend TV” الذي تقدمه هبة الزياد، المذاع على قناة “الشمس” أن بعض الجمهور يتجاوز حدود اللياقة، مثل طلب التصوير أثناء تناول الفنان للطعام أو في مناسبات حزينة، مؤكدة أن الفنان ليس ملكية عامة بالكامل.

خطأ مشترك بين الطرفين

وأضافت أن ما يغضب الجمهور هو تكرار هذه المواقف من بعض الفنانين، خاصة في زمن السوشيال ميديا، معتبرة أن الخطأ مشترك، وأنه يجب التماس العذر للفنان أحيانًا، مع احترام الجمهور لاختيار التوقيت المناسب للتصوير.

أزمة مصافحة أحمد عبد العزيز لأحد الشباب بالمهرجان المصري-الأمريكي

وتواصل هيئة الدفاع عن الفنان أحمد عبد العزيز حصر الحالات التي أساءت له عبر السوشيال ميديا بعد أزمة مصافحة أحد الشباب في أحد المهرجانات الفنية، وذلك لتحرير محاضر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها.

وكان الفنان أحمد عبد العزيز، أصدر الجمعة الماضية، بيانًا صحافيًّا أوضح فيه ملابسات فيديو متداول ظهر فيه وكأنه يرفض مصافحة أحد المعجبين.

وأثار الفيديو موجة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث فُسّر على أن الفنان رفض مصافحة شاب حاول السلام عليه خلال مشاركته في المهرجان المصري-الأمريكي للسينما والفنون، في احتفالية أقيمت بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.