تعرف على تفاصيل الحفل الغنائي لـ تامر عاشور في ليبيا

في خطوة فنية جديدة، يستعد النجم تامر عاشور لإحياء أولى حفلاته في ليبيا، ضمن فعاليات مهرجان صيف بنغازي 2025، وذلك يوم 21 أغسطس الجاري في ساحة القصر التركي.

ويقدّم تامر عاشور خلال الحفل باقة من أبرز أغنياته التي حققت نجاحًا كبيرًا على مدار مشواره الفني، إلى جانب مجموعة من أغنيات ألبومه الجديد، في أجواء يُتوقع أن تشهد حضورًا جماهيريًا واسعًا.

تأتي مشاركة تامر عاشور في المهرجان استجابة لرغبة الجمهور الليبي، حيث شهدت تذاكر الحفل إقبالًا كبيرًا منذ طرحها، مما يعكس محبة الجمهور واهتمامه بمتابعة أعماله بشكل مباشر على المسرح.

يُذكر أن مهرجان صيف بنغازي 2025 انطلق في أول أغسطس، ويضم العديد من الفعاليات الفنية والترفيهية، كما استقطب عددًا من أبرز النجوم في الوطن العربي.

