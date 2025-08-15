الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تعرف على تفاصيل الحفل الغنائي لـ تامر عاشور في ليبيا

تامر عاشور
تامر عاشور

 في خطوة فنية جديدة، يستعد النجم تامر عاشور لإحياء أولى حفلاته في ليبيا، ضمن فعاليات مهرجان صيف بنغازي 2025، وذلك يوم 21 أغسطس الجاري في ساحة القصر التركي.

ويقدّم تامر عاشور خلال الحفل باقة من أبرز أغنياته التي حققت نجاحًا كبيرًا على مدار مشواره الفني، إلى جانب مجموعة من أغنيات ألبومه الجديد، في أجواء يُتوقع أن تشهد حضورًا جماهيريًا واسعًا.

تأتي مشاركة تامر عاشور في المهرجان استجابة لرغبة الجمهور الليبي، حيث شهدت تذاكر الحفل إقبالًا كبيرًا منذ طرحها، مما يعكس محبة الجمهور واهتمامه بمتابعة أعماله بشكل مباشر على المسرح.

يُذكر أن مهرجان صيف بنغازي 2025 انطلق في أول أغسطس، ويضم العديد من الفعاليات الفنية والترفيهية، كما استقطب عددًا من أبرز النجوم في الوطن العربي.

