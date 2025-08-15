القبض على المتهم بمحاولة خطف هاتف محمول من شاب وترويعه بالأميرية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم بمحاولة سرقة هاتف من شاب بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية، وترويعه بسلاح أبيض بـمنطقة الأميرية.

فيديو محاولة شخص خطف هاتف محمول من شاب بالأميرية



رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله بمحاولة شخص يستقل دراجة نارية خطف هاتف محمولة من شاب حال سيره فى الشارع بمنطقة الأميرية، وعندنا فشل في خطف الهاتف قام بترويع المجنى عليه بسلاح أبيض.



وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهم وضبطه وتبين أن المتهم يعمل عامل دليفري.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

