ضبط تشكيل عصابي سرق قضبان سكك حديدية بالغربية

نجح رجال مباحث النقل والمواصلات بمنطقة وسط الدلتا بالتنسيق مع فرع البحث الجنائي بزفتى والسنطة في كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه عدد من الأشخاص أثناء قيامهم بسرقة قطع حديدية من قضبان السكك الحديدية القديمة بمحافظة الغربية.

وقاد جهود البحث كل من العميد أحمد مصلح مفتش مباحث النقل والمواصلات لمنطقة وسط الدلتا والعقيد محمد صقر رئيس فرع البحث الجنائي بزفتى والسنطة والرائد محمد الدهبي رئيس مباحث قسم شرطة زفتى.

وبعد إجراء التحريات والفحص الفني أمكن تحديد هوية المتهمين وضبطهم وهم 5 عمال وربة منزل زوجة أحد المتهمين حيث تبين أن 4 منهم لديهم معلومات جنائية سابقة.

وضبطت القوات بحوزتهم 4 قطع من القضبان الحديدية القديمة التابعة لهيئة السكك الحديدية  بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة وبمواجهتهم أقروا بتفاصيل الجريمة واعترفوا بقيامهم بسرقة القضبان بغرض الاتجار.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

