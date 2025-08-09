السبت 09 أغسطس 2025
حوادث

كاميرات المراقبة تكشف لغز مقتل جامع خردة وإلغاء جثته بمنطقة نائية بالأميرية

كاميرات المراقبة
كاميرات المراقبة تكشف لغز مقتل جامع خردة

أمرت نيابة الأميرية بحبس عاملين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل جامع خردة بالخطأ أثناء تصليحه تروسيكل بدائرة القسم، ثم حملا الجثة وألقياها بجوار مصنع في منطقة نائية.

 وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

البداية كانت عندما تلقت مباحث قسم شرطة الاميرية بلاغ من جامع خردة يفيد بتعرضه وصديقه اللذين يعملان في جمع الخردة لحادث دهس من سيارة ملاكي، ثم قام مستقليها بخطف صديقه الذي توفي عقب دهسه ولا يعلم مكانه.

وأضاف جامع الخردة في بلاغه، أنه أثناء قيامه وصديقه المتوفي بجمع الخردة تعرض التروسيكل الذي يستقلاه لعطل فنزلا لتغيير أحد اطاراته ثم فوجئا بقدوم سيارة ملاكي مسرعة نحوهما ولم يستطيعا تفاديها فدهست صديقه الذي سقط غارقه في دمائه.

وأشار إلى أن مستقلي السيارة الملاكي نزلا منها ثم حملا المصاب وأوهموه بأنهم سيذهبا به إلى المستشفي لعلاجه وركب معهما، إلا أنهم في منتصف الطريق ضرباه وألقياه من السيارة، ثم أخذا صديقه الذي توفي معهم ولا يعلم مكانه.

علي الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وفرغت كاميرات المراقبة التي رصدت الحادث بالكامل وبتتبع رقم لوحة السيارة الملاكي توصلوا إلى المتهمين.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

