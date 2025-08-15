ندوة توعوية بالدقهلية حول عمالة الأطفال والتسرب من التعليم

شهد مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، إقامة ندوة توعوية بعنوان "عمالة الأطفال والتسرب من التعليم"، ضمن مبادرة من وحدة السكان برئاسة المركز، وبإشراف الدكتورة هبة البيلي، مدير الإدارة العامة لشئون المرأة بالمحافظة.

عمالة الأطفال والتسرب من التعليم" ندوة توعية في ميت غمر بالدقهلية

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وتحت رعاية اللواء أنور عثمان، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، ونائب رئيس المدينة أحمد حجازي، وفي ضيافة عبدالحميد شعيب، مدير الإدارة التعليمية بميت غمر.

شهدت الندوة حضورًا مميزًا من رفعت غنيم مدير إدارة شئون المرأة، وشوقي عتمان مدير وحدة السكان.

3 محاضرات في الندوة

تخلل اللقاء ثلاثة محاضرين خبراء وهم: الشيخ ناجي الكيال رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقًا، والدكتورة عبير البسة عضو وحدة الجودة بالإدارة التعليمية، والدكتورة جيهان إبراهيم مدير قسم المشاركة المجتمعية بالإدارة التعليمية، الذين ناقشوا أثر عمالة الأطفال على المجتمع وأسباب التسرب من التعليم وآليات المعالجة.

توعية المواطنين بالتنسيق مع هيئة تعليم الكبار للحفاظ علي حقهم في التعليم

استهدفت الندوة توعية المواطنين بالتنسيق مع هيئة تعليم الكبار وبعض الاقسام من الاداره التعليمية والزائرات الصحيات بالمنطقة الطبيه الثالثه، لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية الأطفال والحفاظ على حقهم في التعليم، ضمن جهود المحافظة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

