ضبط سائق توك توك ظهر في فيديو يعتدي على صاحب ورشة بالسلام

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على سائق توك توك ظهر فى فيديو يتعدى على صاحب ورشة بمدينة السلام.

ضبط سائق توك توك ظهر فى فيديو يتعدى على صاحب ورشة بمنطقة السلام

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين أحد الأشخاص وصاحب ورشة لتصليح مركبات "التوك توك" بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة، بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وبسؤال المجنى عليه (صاحب ورشة لتصليح مركبات "التوك توك" – مقيم بدائرة القسم) أفاد بحدوث مشاجرة بينه وبين أحد الأشخاص (سائق – مقيم بدائرة القسم) بسبب خلافات على أجره صيانة المركبة الخاصة بالمشكو فى حقه تعدى خلالها عليه بالسب والضرب.



أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه وبحوزته (عصا خشبية) المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

