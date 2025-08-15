الجمعة 15 أغسطس 2025
سياسة

موعد اكتساب الفائزين في انتخابات مجلس الشيوخ مهام العضوية

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو

 شهد الأسبوع الماضى إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وجاءت النتيجة بإعلان فوز 198 مرشحا، من بينهم 102 ينتمون إلى حزب مستقبل وطن  و 42 ينتمون لحزب حماة الوطن، و21 ينتمون لحزب الجبهة الوطنية، و10 ينتمون لحزب الشعب الجمهوري، و5 المصري الديمقراطي الاجتماعي، و4 الإصلاح والتنمية، و4 العدل، و2 الوفد، و2 التجمع، ومقعد لكل من أحزاب إرادة الجيل، والحرية، والمؤتمر.

وحول موعد اكتساب هؤلاء الفائزين في انتخابات الشيوخ لصفة عضوية مجلس الشيوخ وممارسة مهام العضوية أوضح  الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن المرشحين الفائزين فى الانتخابات الجديدة، هم أعضاء منذ إعلان النتيجة الرسمية دون ممارسة فعلية لمهام النائب، نظرا لأن هناك شرطا دستوريا لممارسة النائب مهامه النيابية وهو أداء اليمين الدستورية والذى يتم فى أول جلسة انعقاد للمجلس الجديد. 

مدة مجلس النواب 

وقال أستاذ القانون الدستورى: المجلس الحالى ينتهى فى 11 يناير المقبل، وعقب ذلك تبدأ مدة المجلس الجديد بعقد جلسة افتتاحية بدور الانعقاد الأول والتى تشهد أداء الأعضاء الفائزين اليمين الدستورية حتى تكتمل العضوية النيابية لهم ويتمكنوا من ممارسة دورهم النيابى.

عضوية مجلس النواب

وأوضح أن العضوية المكتسبة بإعلان النتيجة لا تعطى للعضو أحقية فى ممارسة مهام العضوية، حيث سيكون عضوا ناجحا وليس نائبا يمارس مهام العضوية لأن مهام العضوية لا تتحقق إلا من يوم أداء اليمين القانونية.

