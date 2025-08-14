أغلبهم من الفتيات والأطفال، أسماء ضحايا حادث وصلة أبو سلطان بالإسماعيلية

أسفر حادث انقلاب سيارة ربع نقل الذي وقع ظهر اليوم الخميس بوصلة أبو سلطان بطريق الإسماعيلية الصحراوي، عن إصابة كل من: منه خالد عثمان 13 عاما مصابة بكدمات في الوجه، وصباح سليم حسن 60 عاما مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، ونصرة خميس إبراهيم 37 عاما مصابة باشتباه كسر في الضلوع وأعراض ما بعد الارتجاج.

وكذا إصابة نعمة فوزي 30 عاما مصابة بكسر مضاعف بالقدم اليمني وجرح بالرأس، وإبراهيم عبد الباسط عبد الغني 12 سنوات مصاب بكدمات، وشقيقه عبد الله عبد الباسط عبد الغني 7 سنوات مصاب بكدمات بالجسم.

أسماء باقي المصابين

كما أصيب كل من يوسف محمد فوزي 12 عاما مصاب بكدمات بالجسم، وحسام محمد شعبان 17 سنة مصاب ما بعد الارتجاج وجروح، وأحمد محمد شعبان 12 سنة جرح بالصدر، وحنين رجب جلال 14 سنة مصابة بكسر بالذراعين، عادل عبد العاطي الراوي 59 اشتباه كسر بالعمود الفقري والضلوع، وإبراهيم على إبراهيم 23 سنة مصاب بجروح بالرأس وسحجات.

إضافة لأميرة محمد أحمد 31 سنة اشتباه كسر بالذراعين، ونجاة هاني عبد ربه 16 سنة اشتباه كسر بالعمود الفقري وخلع بالكتف، وعائشة علي السنوسي 44 سنة مصابة بكدمة بالظهر، وإسلام رضا عبد الهادي 32 سنة مصاب بكدمات وسحجات، ويوسف هاني غريب كمال 15 سنة مصاب بسحجات وكدمات، وأسماء شعبان نصر عبد الجواد 20 عاما مصابة بسحجات وكدمات، وآية هاني محمد عبد ربه 18 سنة مصابة باشتباه كسر في العمود الفقري، وأمورة مصطفي حمودة 16 سنة مصابة بكدمات وسحجات بالجسم واشتباه كسر بالترقوة اليمنى.

بالإضافة إلى وفاة سناء زكي رشوان تبلغ من العمر 29 عاما تم نقلها لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى فايد.

وكان قد لقيت سيدة مصرعها وأصيب 20 آخرين من بينهم نساء وأطفال في حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عمالا وقع، اليوم الخميس، بوصلة أبو سلطان بطريق الإسماعيلية الصحراوي.

تلقت غرفة عمليات هيئة الإسعاف المصرية في محافظة الإسماعيلية إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عمالا بمنطقة وصلة أبو سلطان بطريق الإسماعيلية الصحراوي، مما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 20 أخرين من بينهم نساء وأطفال.

على الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف المصرية في محافظة الإسماعيلية، بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة.

وقالت مصادر طبية في المستشفى: إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث حيث تم إسعافهم وايداعهم بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، فيما يجرى نقل المتوفي إلى مشرحة المستشفى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.