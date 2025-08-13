الأربعاء 13 أغسطس 2025
راشفورد: مندهش من أداء بيدري مع برشلونة وأتطلع للفوز بالألقاب

كشف الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد عن أيامه الأولى مع نادي برشلونة، مؤكدًا سعادته بالأجواء الإيجابية داخل الفريق الكتالوني، وإعجابه بالمجموعة الشابة والطموحة التي يضمها النادي.

راشفورد يشيد بنجم برشلونة 

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، أشاد راشفورد بأسلوب لعب البارسا، وخص بالذكر بيدري قائلًا: "من المنعش جدًا اللعب مع هؤلاء اللاعبين وخوض كرة القدم بإيقاعهم الخاص، كما يفعل بيدري، الذي أعتقد أن عمره 22 أو 23 عامًا فقط".

راشفورد يريد الفوز بالألقاب مع برشلونة 

وأوضح النجم الإنجليزي أنه يضع مصلحة الفريق فوق أي طموحات فردية، مضيفًا: "أتمنى أن أقدم موسمًا فرديًا جيدًا، لكن إذا كان عليّ الاختيار بين ذلك وبين الفوز بالألقاب، سأختار الألقاب".

كما عبّر راشفورد عن دهشته من شدة التدريبات في برشلونة، خاصة خلال جولة الفريق الآسيوية، قائلًا: "التدريبات هنا مكثفة جدًا، وفترة الإعداد كانت صعبة؛ كنت أشعر بالإرهاق بعد كل حصة تدريبية، والطقس لعب دورًا في ذلك. الجري ليس هو التحدي الأكبر، بل العمل بالكرة والحفاظ على مستوى ثابت".

ويترقب راشفورد حسم مسألة قيده في قائمة الفريق لمباراة السبت المقبل أمام ريال مايوركا، في ظل إصابة روبرت ليفاندوفسكي التي قد تمنحه فرصة أكبر للعب كمهاجم، رغم أن فيران توريس يظل الخيار الأقرب، بينما سيواصل رافينيا شغل الجهة اليسرى بعد موسمه المميز.

