عندما يتشابه الخطر، كيف تفرق بين حرقة المعدة والنوبة القلبية؟

الخلط بين حرقة المعدة والنوبة القلبية أمر محبط لكنه شائع، لدرجة أن طواقم الطوارئ غالبًا ما تحتاج إلى إجراء فحوصات للتأكد من حالة المريض، فإذا كان التمييز صعبًا على الأطباء، فكيف يمكن للمريض العادي أن يميز بين عسر هضم حاد وحالة طبية قد تغير مجرى حياته؟

السبب الأساسي للخلط هو أن كلًا من حرقة المعدة الشديدة والنوبات القلبية تسبب ألمًا في الصدر، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

ونظرا لقرب المريء (الذي يشعر فيه المرء بحرقة المعدة) من القلب، فغالبًا ما يكون من الصعب تحديد مصدر الألم بدقة، ويزداد الأمر تعقيدًا إذا كان الشخص يعاني من حالة طبية سابقة مثل مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD)، الذي يسبب نوبات متكررة من عسر الهضم الحمضي.

كيفية التمييز بين حرقة المعدة والنوبة القلبية

توجد العديد من الطرق الفعالة التي يمكن أن تساعد في التمييز بين الحالتين:

1. وصف ألم الصدر

تختلف طبيعة ألم الصدر حسب مصدره، فألم النوبة القلبية:

شعور بالضغط، العصر، أو الشد.

قد ينتشر الألم إلى أجزاء أخرى من الجسم مثل الذراعين، الرقبة، أو الفك.

قد لا يكون الألم شديدًا دائمًا، خاصة لدى النساء أو مرضى السكري.

ألم حرقة المعدة:

شعور بالحرقان، اللسع، أو الوخز.

يتفاقم عند الاستلقاء لأن ذلك يسهل تدفق حمض المعدة إلى المريء.

2. البحث عن أعراض مصاحبة

إذا كان الشخص غير متأكد من مصدر الألم، يجب الانتباه إلى أي أحاسيس جسدية أخرى قد تشير إلى أي من الحالتين، أعراض محتملة للنوبة القلبية:

ألم في الذراعين، الرقبة، أو الفك.

تعرق أو "تعرق بارد".

إرهاق غير طبيعي.

غثيان أو قيء.

دوخة أو ضعف شديد.

شعور بالقلق.

قد يشعر المريض بالامتلاء أو عسر الهضم أو الاختناق، وهي أعراض مشتركة مع حرقة المعدة أيضًا

أعراض محتملة لحرقة المعدة:

طعم مر أو حمضي في الفم.

شعور بوجود كتلة في الحلق.

تجشؤ وانتفاخ.

ارتجاع الطعام.

3. تجربة مضادات الحموضة

من الفروق الجوهرية بين الحالتين أن النوبة القلبية لا تستجيب للأدوية، بما في ذلك الأسبرين، لأنها ناتجة عن انسداد في الشرايين التاجية. هذا الانسداد يعيق تدفق الدم والأكسجين إلى القلب.

أما حرقة المعدة، فيجب أن تستجيب لمضادات الحموضة أو مثبطات مضخة البروتون.

متى تطلب المساعدة الطبية؟

الوقت هو عامل حاسم في حالة القلب، لذا لا تتردد في التصرف، فتجاهل الأعراض أو انتظار زوالها هو أسوأ ما يمكن فعله. يجب الاتصال بخدمات الطوارئ على الفور للحصول على فحص طبي. فالتصرف السريع هو مفتاح إيقاف الضرر ومنع الآثار الصحية طويلة المدى.

لا يجب أن يقود المريض بنفسه إلى المستشفى. يفضل الاتصال بخدمات الطوارئ، فهي الطريقة الأسرع والأكثر أمانًا للحصول على الرعاية.

تناول الأسبرين أثناء انتظار الإسعاف، فهو يساعد على تسييل الدم ويكون مفيدًا في المراحل المبكرة من النوبة القلبية.

