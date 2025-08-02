8 نصائح لمرضى ارتجاع المريء، تعرف عليها

تعد حرقة المعدة، أو ما يُعرف بالارتجاع المريئي، عرضًا شائعًا قد يصيب أي شخص من حين لآخر، ولكن إذا تكررت هذه الحالة أكثر من مرتين في الأسبوع، قد تكون مؤشرًا على الإصابة بمرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD)، والذي لا تقتصر أعراضه على الحرقة فحسب، بل يمكن أن تشمل السعال وآلام الصدر.

ويتم التعامل مع هذه الحالات عادةً بالأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، كـمضادات الحموضة، بالإضافة إلى بعض التغييرات في نمط الحياة والنظام الغذائي، وفي الحالات الأكثر شدة، قد يصف الأطباء أدوية أقوى لمنع حدوث أي تلف في المريء.

طرق علاج ارتجاع المريء من المنزل

وعلى الرغم من أن الأدوية هي الحل الأكثر شيوعًا، إلا أن هناك العديد من العلاجات المنزلية والنصائح التي يمكن أن تساعد في التخفيف من نوبات الارتجاع المريئي، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي:

1. حافظ على وزن صحي

تشير الدراسات إلى أن الارتجاع المريئي أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، فالوزن الزائد، وخاصةً في منطقة البطن، يسبب ضغطًا إضافيًا على المعدة، مما يزيد من احتمالية ارتجاع حمض المعدة إلى المريء والشعور بالحرقة، ويمكن السيطرة على الوزن باتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام، وقد يكون فقدان الوزن خيارًا فعالًا لتخفيف الأعراض بعد استشارة الطبيب.

2. تجنب الأطعمة والمشروبات المهيجة

هناك مجموعة من الأطعمة والمشروبات التي قد تحفز أعراض الارتجاع المريئي وتزيد من حدتها، لذا يُنصح بتجنبها أو التقليل منها. من أبرز هذه المهيجات:

صلصة الطماطم ومنتجاتها.

الأطعمة الغنية بالدهون والمقلية.

المشروبات الغازية وعصائر الحمضيات.

الكافيين والشوكولاتة.

الثوم والبصل والنعناع.

المشروبات الكحولية.

ويمكن أن يساعد تجنب هذه الأطعمة في تقليل الأعراض، كما يُنصح بتدوين ما تتناوله في مفكرة طعام لتحديد الأطعمة التي تسبب لك المشكلة بشكل خاص.

3. تناول وجبات صغيرة واجلس بعد الأكل

تناول وجبات أصغر حجمًا يقلل من الضغط على المعدة، مما يمنع ارتجاع الحمض، كما أنه من الضروري تجنب الاستلقاء بعد الأكل مباشرة، حيث يزيد ذلك من احتمالية حدوث الحرقة، ووفقًا للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى، يُنصح برفع الرأس بوسائد إضافية عند النوم لتجنب حرقة المعدة الليلية.

4. استعن ببعض الأطعمة المساعدة

لا يوجد طعام واحد يعالج الارتجاع المريئي، لكن إضافة بعض الأطعمة إلى النظام الغذائي قد يساعد، توصي الأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة بتناول وجبات قليلة الدسم وغنية بالبروتين والألياف، التي تساعد على الشعور بالشبع وتقليل الرغبة في الإفراط في الأكل، كما يمكن مضغ قطعة من العلكة الخالية من النعناع بعد الوجبات، حيث يزيد ذلك من إفراز اللعاب الذي يساعد على معادلة الحموضة.

5. توقف عن التدخين

يُعد التدخين أحد العوامل الرئيسية التي تضعف العضلة العاصرة المريئية السفلية (LES)، وهي المسؤولة عن منع الحمض من الارتجاع إلى المريء، عندما تضعف هذه العضلة، تتكرر نوبات الحرقة بشكل أكبر، وليس هذا فحسب، بل يمكن أن يؤثر التدخين السلبي أيضًا على الأشخاص المصابين بالارتجاع المريئي.

6. العلاجات العشبية

تُستخدم بعض الأعشاب مثل البابونج وعرق السوس في تخفيف أعراض الارتجاع المريئي، وتتوفر هذه الأعشاب في شكل مكملات غذائية أو شاي، ورغم أن فعاليتها لم تُثبت بشكل قاطع في الدراسات العلمية، إلا أن التجارب الشخصية تشير إلى أنها قد تكون مفيدة.

يجب استشارة الطبيب قبل استخدام أي من هذه الأعشاب، خاصةً أنها قد تتداخل مع بعض الأدوية، ولا تخضع لرقابة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

7. تجنب الملابس الضيقة

قد تزيد الملابس الضيقة والأحزمة من نوبات الارتجاع المريئي، لأنها تضغط على منطقة البطن بشكل غير ضروري، وإذا كان الشخص يعاني من الحرقة، يجب ارتداء ملابس فضفاضة لتجنب هذا الضغط.

8. ممارسة تقنيات الاسترخاء

يمكن أن يكون الارتجاع المريئي نفسه مرهقًا ومسببًا للتوتر. نظرًا لأن عضلات المريء تلعب دورًا في منع ارتجاع الحمض، فإن تعلم تقنيات تساعد على استرخاء الجسم والعقل قد يكون مفيدًا.

ويمكن أن تساعد اليوجا والتأمل وتقنيات التنفس العميق في تخفيف التوتر، مما قد ينعكس إيجابًا على صحة الجهاز الهضمي.

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