تصيب 15% من كبار السن، أعراض خشونة الركبة وطرق تخفيفها بالمنزل

تعتبر خشونة الركبة، أو الفصال العظمي للركبة، من أكثر الأمراض شيوعًا التي تصيب المفاصل، وتؤثر بشكل كبير على قدرة الأفراد على الحركة وممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي.

يُعرف هذا المرض بتآكل الغضروف الذي يغطي نهايات العظام داخل مفصل الركبة، مما يؤدي إلى احتكاك العظام ببعضها البعض، مسببًا الألم والتورم والتصلب.

وتشير الإحصائيات العالمية إلى أن ملايين الأشخاص يعانون من خشونة الركبة. تختلف نسب الإصابة بين الدول والمناطق، ولكنها تتزايد بشكل ملحوظ مع التقدم في العمر. وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية (WHO)، يعاني حوالي 10-15% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا من أعراض خشونة الركبة، وتزداد هذه النسبة في الفئات العمرية الأكبر.

أعراض خشونة الركبة

تتنوع أعراض خشونة الركبة في شدتها، وتبدأ عادةً بشكل تدريجي. من أبرز هذه الأعراض:

الألم: وهو العرض الرئيسي، ويزداد عادةً مع الحركة والضغط على الركبة، ويخف بالراحة. قد يكون الألم حادًا أو خفيفًا، ومستمرًا أو متقطعًا.

التصلب: يشعر المريض بتيبس في مفصل الركبة، خاصةً في الصباح الباكر أو بعد فترات طويلة من عدم الحركة.

التورم: قد يحدث انتفاخ في منطقة الركبة نتيجة الالتهاب وتراكم السوائل.

صعوبة الحركة: يصبح ثني وفرد الركبة صعبًا، مما يؤثر على المشي وصعود الدرج والقيام بالأنشطة اليومية.

صوت طقطقة أو فرقعة: قد يسمع أو يشعر المريض بصوت احتكاك أو طقطقة عند تحريك الركبة.

تشوه في شكل الركبة: في المراحل المتقدمة، قد يحدث تغير في شكل الركبة وتقوس في الساقين.

العلاج المنزلي لتخفيف أعراض خشونة الركبة

على الرغم من عدم وجود علاج نهائي لخشونة الركبة، إلا أن هناك العديد من الطرق التي يمكن للمرضى اتباعها في المنزل لتخفيف الأعراض وتحسين نوعية حياتهم. تشمل هذه الطرق:

الحفاظ على وزن صحي: الوزن الزائد يزيد الضغط على مفصل الركبة، لذا فإن فقدان الوزن الزائد يمكن أن يقلل بشكل كبير من الألم والأعراض الأخرى.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام: تساعد التمارين الخفيفة، مثل المشي والسباحة وركوب الدراجة، على تقوية العضلات المحيطة بالركبة ودعم المفصل وتحسين مرونته. يجب تجنب التمارين التي تزيد الضغط على الركبة.

العلاج بالحرارة والبرودة: يمكن استخدام الكمادات الدافئة لتخفيف التصلب والألم المزمن، بينما يمكن استخدام الكمادات الباردة لتقليل التورم والالتهاب بعد النشاط.

استخدام الدعامات والضمادات: يمكن أن تساعد دعامات الركبة والضمادات المرنة في توفير الدعم والاستقرار للمفصل وتخفيف الألم.

العلاج الطبيعي: يمكن لأخصائي العلاج الطبيعي تعليم المرضى تمارين محددة وتقنيات لتحسين الحركة وتقوية العضلات وتخفيف الألم.

استخدام مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية: يمكن استخدام بعض مسكنات الألم التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، مثل الباراسيتامول والإيبوبروفين، لتخفيف الألم الخفيف إلى المتوسط. يجب استشارة الطبيب قبل الاستخدام المنتظم لهذه الأدوية.

الحصول على قسط كاف من الراحة: تجنب الأنشطة التي تزيد الألم وإعطاء الركبة وقتًا للراحة والتعافي.

استخدام الوسائد الداعمة: عند الجلوس أو النوم، يمكن وضع وسادة تحت الركبة لتخفيف الضغط عليها.

متي يجب استشارة الطبيب؟

من المهم التنويه إلى أن العلاجات المنزلية يمكن أن تساعد في إدارة الأعراض، ولكنها لا تغني عن استشارة الطبيب. يجب على الأشخاص الذين يعانون من أعراض خشونة الركبة المستمرة أو المتفاقمة زيارة الطبيب لتشخيص الحالة بشكل صحيح والحصول على خطة علاجية مناسبة قد تشمل الأدوية الموصوفة أو الحقن داخل المفصل أو حتى الجراحة في الحالات المتقدمة.

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