أعراض خشونة الركبة وأسباب الإصابة بها وطرق العلاج

أعراض خشونة الركبة، خشونة الركبة من الأمراض الأكثر شيوعًا بين كبار السن والشباب لأسباب عديدة تتعلق بقلة الحركة والسمنة والمجهود الزائد وغيرهم الكثير.

وأعراض خشونة الركبة، عديدة ومزعجة لأنها تسبب آلام مبرحة للمريض لذا يحرص المرضى دائمًا على العلاج للتخلص من آلامها والحفاظ على سهولة الحركة.

ويقول الدكتور محمد عمارة استشاري أمراض العظام والعمود الفقري، إن خشونة الركبة، أو ما يعرف بـ"الفصال العظمي"، هي حالة تحدث نتيجة تآكل الغضروف الذي يغطي نهايات العظام في مفصل الركبة، وهذا الغضروف يعمل كوسادة تقلل الاحتكاك بين العظام، وعند تآكله تبدأ العظام في الاحتكاك المباشر، مما يسبب ألم وتيبس في المفصل.

أعراض خشونة الركبة

وأضاف عمارة، تتفاوت أعراض خشونة الركبة على حسب شدة الحالة، ومنها:

ألم في الركبة، خاصة عند المشي أو صعود السلالم.

تيبس في المفصل، خاصة عند الاستيقاظ من النوم أو بعد الجلوس لفترة طويلة.

تورم في الركبة نتيجة الالتهاب أو تجمع السوائل.

سماع صوت "طقطقة" أو "احتكاك" عند تحريك الركبة.

ضعف في عضلات الساق المحيطة بالمفصل.

نقص في مدى الحركة، مما يعيق القيام بالأنشطة اليومية.

تشوه في شكل الركبة في المراحل المتقدمة.

أسباب خشونة الركبة

وتابع، هناك عدة عوامل تؤدي إلى خشونة الركبة، منها:

التقدم في العمر، مع التقدم في السن يقل إنتاج السائل الزلالي وتضعف قدرة الغضاريف على التجدد.

السمنة، الوزن الزائد يضع ضغط كبير على مفاصل الركبة.

العوامل الوراثية، وجود تاريخ عائلي لخشونة المفاصل.

الإصابات السابقة في الركبة، مثل الكسور أو التمزقات.

الإفراط في استخدام المفصل، نتيجة ممارسة بعض المهن أو الرياضات.

الالتهابات المزمنة، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.

أعراض خشونة الركبة

مضاعفات خشونة الركبة

وأوضح الدكتور محمد عمارة استشارى أمراض العظام، أنه إذا لم تعالج خشونة الركبة قد تؤدي إلى:

تدهور شديد في الحركة والقدرة على المشي.

تشوه دائم في مفصل الركبة.

اعتماد المريض على العكازات أو الكرسي المتحرك.

ألم مزمن يؤثر على نوعية الحياة.

ضمور في عضلات الساق بسبب قلة الاستخدام.

طرق علاج خشونة الركبة

وأضاف استشارى العظام، أن من طرق علاج خشونة الركبة:-

مسكنات الألم مثل الباراسيتامول.

مضادات الالتهاب غير الستيرويدية مثل الإيبوبروفين.

مراهم موضعية لتخفيف الألم.

حقن الكورتيزون أو حمض الهيالورونيك داخل المفصل.

تمارين تقوية العضلات المحيطة بالركبة.

تمارين لتحسين مرونة المفصل.

العلاج الحراري أو بالثلج.

استخدام الوسائل المساعدة مثل الأحذية الطبية، ودعامة الركبة أو المشاية.

في الحالات الشديدة يمكن اللجوء إلى جراحة تبديل مفصل الركبة أو تنظيف المفصل بالمنظار.

نصائح للوقاية من خشونة الركبة

وتابع، أن هناك بعض النصائح التى تساعد في الوقاية من الإصابة بخشونة الركبة، منها:-

الحفاظ على وزن صحي لتقليل الضغط على المفصل.

ممارسة التمارين بانتظام لتقوية عضلات الساق.

تجنب الوقوف لفترات طويلة أو حمل الأوزان الثقيلة.

استخدام الطرق السليمة أثناء الجلوس والقيام.

علاج الإصابات فور حدوثها وعدم تجاهل الألم.

تناول الغذاء الغني بالكالسيوم وفيتامين D للحفاظ على صحة العظام.

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