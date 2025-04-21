الإثنين 21 أبريل 2025
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حوادث

انتشال جثة شاب غرق بمياه بحر مويس في الشرقية

غرق شاب في الشرقية،فيتو
غرق شاب في الشرقية،فيتو

تمكنت قوات الإنقاذ النهري والمسطحات المائية بمحافظة الشرقية من انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقًا أثناء الاستحمام هربًا من ارتفاع درجة الحرارة بمياه بحرمويس بمركز ههيا في احتفالات شم النسيم وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن جثة المتوفى عقب مناظرة الطب الشرعي وتحديد سبب الوفاة.

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 غرفة عمليات النجدة بالشرقية

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالشرقية إخطارا بورود بلاغ من الأهالي بغرق شاب يدعى"عمار.ع.ع" مقيم قرية المهدية بدائرة المركز في مياه بحر مويس خلال نزوله للسباحة هربا من ارتفاع درجة الحرارة في شم النسيم

وعلي الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري، لبدء البحث عن الجثمان، بعد أن جرفتها المياه.

وقال أحد الأهالي: إن أحد الأشخاص شاهد المذكور أثناء نزوله للسباحة في مياه بحر مويس، إلا أنه تعرض للغرق ولم يخرج مرة أخرى بسبب قوة تيار المياه.

وأضاف أن بعض الأهالي حاولوا النزول للحاق به إلا أن الجثمان اختفى في مياه البحر، مما اضطرهم لإبلاغ رجال الإنقاذ النهري والشرطة لمحاولة العثور على الجثمان.

الحماية من الغرق

وهو أحد الأسباب الرئيسية الثلاثة للموت حيث يجد ما يقارب الأربعة ملايين شخص في جميع أنحاء العالم أنفسهم سنويًا في حالات طارئة تنطوي على التعرض للغرق في الماء، ولا ينجو منهم إلا حوالي 10% أي ما يزيد على 400 ألف شخص، نتيجة لحتمية الغرق، ونجد تقريبًا أن أكثر من نصف هؤلاء هم من الأطفال والشباب ونجد أن معظم حوادث الغرق تقع في المياه العذبة.

وعن أسباب الغرق أوضح أن هناك عدة أسباب منها:
١- الجهل بالسباحة. 
٢- الإهمال في مراقبة وإشراف البالغين لأطفالهم. 
٣- الغطس في الأماكن الضحلة والسدود.
٤- الأمواج والتيارات المائية.
٥- محاولة ممارسة أنشطة أكبر من القدرات. 
٦- الأعشاب والحشائش المائية.
٧- قناديل البحر السمية البرتقالية.
٨- الإغماء وفقدان الوعي.
٩- الأمراض الخطيرة.
١٠- التقلص العضلي.
١١- الخوف والذعر.
١٢- الإجهاد.

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