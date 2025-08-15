الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تخطى المليون مشاهدة، عمرو دياب يتصدر تريند "يوتيوب" بألبومه الجديد

عمرو دياب
عمرو دياب

تصدر النجم الكبير عمرو دياب، خلال الساعات الماضية، قوائم البحث والتريند على موقع "يوتيوب" في مصر وعدة دول عربية، بعد طرح ألبومه الغنائي الجديد الذي حقق انتشارًا واسعًا منذ اللحظات الأولى لإطلاقه.

ويضم الألبوم عددًا من الأغنيات المتنوعة بين الطابع الرومانسي والإيقاعات السريعة، وقد حظى بإقبال جماهيري ضخم انعكس في نسب المشاهدة المرتفعة على المنصات الرقمية، حيث تجاوزت بعض الأغاني حاجز المليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

 

وأكدت مصادر داخل فريق العمل أن عمرو دياب حرص على تقديم توليفة موسيقية تجمع بين أسلوبه المعروف والتجديد في الألحان والتوزيع، وهو ما ساهم في جذب قاعدة واسعة من الجمهور من مختلف الفئات العمرية.

 

كما شهدت المتاجر الرقمية ومواقع الاستماع تدفقًا كبيرًا في أعداد الاستماعات للألبوم، ما يعكس مكانة "الهضبة" كأحد أبرز النجوم المؤثرين في صناعة الموسيقى العربية، وقدرته المستمرة على تصدر المشهد الفني منذ أكثر من ثلاثة عقود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البومه الجديد الفئات العمرية العربي تريند يوتيوب حاجز المليون صناعة الموسيقى مختلف الفئات العمرية

مواد متعلقة

نادية الجندي تعيش أجواء الصيف رفقة عمرو دياب وعمرو أديب بالساحل الشمالي

بمدفع وفاير وركس، شاهد ماذا فعل عمرو دياب في حفل العلمين بعد كارثة محمد رمضان بالساحل (فيديو)

الأكثر قراءة

8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

ضبط المتهمين في حادث مطاردة طبيبة وأسرتها على طريق أبو حماد بالشرقية

وداع "قاسٍ" للموجة الحارة، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

بدر عبد العاطي.. يعرف متى يتكلم ومتى يفرض الصمت

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد التعمير بشمال سيناء (بث مباشر)

انخفاض في أسعار البيض اليوم الجمعة ببورصة الدواجن

توقعات بسقوط أمطار رعدية على هذه المناطق اليوم

الإسكان توضح كيفية تلقي طلبات مستأجري الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز اليوم الجمعة بالأسواق المحلية

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

موقع تقليل الاغتراب، خطوات التسجيل وضوابط التحويل بين الكليات

تعرف على سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

نشرة حوادث الأسبوع.. بدأت بسارة خليفة وياسمين اللي طلعت راجل.. وانتهت بمطاردة فتيات طريق الواحات (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز إقامة صلاة الجمعة في الزوايا؟ الإفتاء ترد

تفسير رؤية الفيضان في المنام وعلاقتها وبالتخلص من الضيق والكروب

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح مظاهر تمهيد الله الحياة للإنسان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads