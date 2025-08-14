الخميس 14 أغسطس 2025
الأمن يكشف ملابسات فيديو واقعة بلطجة بسلاح أبيض في كفر الشيخ

المتهم
المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر أحد الأشخاص يمارس أعمال البلطجة مستخدمًا سلاحًا أبيض في كفر الشيخ.

 تفاصيل الواقعة
بالفحص تبين أن مشادة كلامية نشبت بين طرف أول: قائد دراجة نارية (القائم على النشر)، وطرف ثان: قائد مركبة "توك توك"، وكلاهما مقيمان بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ، وذلك بسبب خلاف على أولوية المرور.

وتطور الخلاف إلى قيام قائد "التوك توك" بالتعدي على قائد الدراجة النارية باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته، ما أسفر عن إصابة الأخير.
وتمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

