بسبب حريق سنترال رمسيس، إسعاف الشرقية يخصص أرقامًا بديلة لتلقي البلاغات العاجلة

أعلن مرفق إسعاف الشرقية عن توقف مؤقت في خدمات الاتصال عبر الخط الساخن 123، وذلك على خلفية الحريق الذي اندلع صباح اليوم الإثنين داخل سنترال رمسيس الرئيسي، ما تسبب في تعطل جزئي للبنية التحتية لشبكات الاتصالات على مستوى الجمهورية.

غرفة عمليات الإسعاف بالشرقية

وأكدت غرفة عمليات الإسعاف بالشرقية، في بيان رسمي، أنها تتابع تطورات الموقف بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وأن الجهود جارية حاليًا لاستعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن.

وفي إطار حرصها على ضمان استمرارية تقديم خدمات الطوارئ، خصصت إسعاف الشرقية الأرقام التالية لتلقي البلاغات العاجلة لحين عودة الخدمة:

📞 01065699903

📞 01100747500

📞 01212605016

كما يمكن للمواطنين التواصل عبر تطبيق "واتساب" على نفس الأرقام، أو من خلال الرسائل على الصفحة الرسمية لإسعاف الشرقية عبر "فيسبوك".

وأهاب المرفق بالمواطنين التوجه مباشرة إلى أقرب نقطة تمركز لسيارات الإسعاف المنتشرة ميدانيًا في حال تعذر الاتصال، مؤكدًا أن جميع أطقم العمل في حالة جاهزية كاملة للتعامل مع أي طارئ.

واختتم البيان بتوجيه الشكر للمواطنين على تفهمهم لهذا الظرف الطارئ الخارج عن الإرادة، مؤكدًا استمرار العمل بكامل الطاقة لحين عودة الخدمة إلى طبيعتها.

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