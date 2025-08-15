الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

متابعة تفصيلية لإجراءات دراسة طلبات تقنين الأراضي المضافة بالعبور الجديدة

العبور الجديدة، فيتو
العبور الجديدة، فيتو

كشف الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر،  رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن متابعة تفصيلية لإجراءات دراسة طلبات تقنين الأراضي المضافة، وآليات مراجعتها وفحصها من قبل اللجان المختصة، مع تأكيد ضرورة الالتزام بالسرعة والدقة في الأداء، ومتابعة المنظومة الإلكترونية لتلقي الاستفسارات بما يحقق أعلى درجات الشفافية والإنجاز. كما تم الاطلاع على مستوى تنظيم العمل داخل المركز.

وخلال جولة، تفقدية داخل المركز التكنولوجي لخدمة عملاء التقنين حرص رئيس الجهاز على لقاء المواطنين الموجودين بالمركز، حيث استمع إلى استفساراتهم وملاحظاتهم حول إجراءات التقنين، وشرح لهم الخطوات التي يتم اتباعها سواء على المستوى القانوني أو الإداري أو التنفيذي، موضحًا الجهود المبذولة من الجهاز للانتهاء من أعمال الترفيق والبنية التحتية بما يتيح سرعة تسليم الأراضي بعد تقنين أوضاعها.

 كما أكد رئيس الجهاز أن هناك خطة عمل واضحة لتنفيذ وطرح المجاورات السكنية ضمن الأراضي المضافة، حيث تم بالفعل تسليم مجاورتين كاملتين وتم إعلان تسليم مجاورتين أخرتين على الصفحة الرسمية للجهاز، ويجري حاليًّا استكمال أعمال المرافق والخطوط الرئيسية للمياه والصرف بالتوازي مع أعمال التطوير، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق الاستفادة الفعلية للمواطنين.

وشدد الدكتور  أحمد إسماعيل جبر على أن ملف التقنين يحظى بأولوية قصوى داخل الجهاز، وأنه سيتم الاستمرار في المتابعة اليومية وتوفير الكوادر المؤهلة والتقنيات الحديثة لتقديم خدمة متميزة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لمبدأ الشفافية وجودة الأداء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد إسماعيل جبر رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة العبور الجديدة المنظومة الالكترونية جهاز تنمية مدينة العبور جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة رئيس جهاز تنمية مدينة العبور

الأكثر قراءة

هاجم الدولة على مدار أعوام، علي حسين مهدي يعود لمصر ويفضح مؤسسات حقوق الإنسان والمتاجرين بالقضية (فيديو)

مباراة شهدت 4 بطاقات حمراء، بيراميدز يخطف فوزا صعبا من الإسماعيلي بالدوري

تحذير عاجل من الأرصاد: تكاثر للسحب الرعدية على محافظة أسوان

كرة اليد، مصر تتقدم على إسبانيا في الشوط الأول لربع نهائي مونديال الناشئين

ليلى علوي تكشف عن حالتها الصحية بعد إصابتها في حادث سير

الأرصاد تحذر من تكاثر للسحب الرعدية على هذه المناطق

دكتور بدر عبد العاطي

ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز بيراميدز والمصري وخسارة الإسماعيلي

خدمات

المزيد

موقع تقليل الاغتراب، خطوات التسجيل وضوابط التحويل بين الكليات

تعرف على سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

أحدث أسعار الألومنيوم في الأسواق اليوم الخميس

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

40 مليون كلب في شوارع مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجنازة في المنام وعلاقته بدخول السجن

حكم العمرة في شهر ربيع الأول وفضائله

أمين الفتوى: التوبة مقبولة ما دام الإنسان حيًّا.. ولا تُقبل عند لحظة الموت

المزيد
الجريدة الرسمية
ads