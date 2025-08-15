متابعة تفصيلية لإجراءات دراسة طلبات تقنين الأراضي المضافة بالعبور الجديدة

كشف الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن متابعة تفصيلية لإجراءات دراسة طلبات تقنين الأراضي المضافة، وآليات مراجعتها وفحصها من قبل اللجان المختصة، مع تأكيد ضرورة الالتزام بالسرعة والدقة في الأداء، ومتابعة المنظومة الإلكترونية لتلقي الاستفسارات بما يحقق أعلى درجات الشفافية والإنجاز. كما تم الاطلاع على مستوى تنظيم العمل داخل المركز.

وخلال جولة، تفقدية داخل المركز التكنولوجي لخدمة عملاء التقنين حرص رئيس الجهاز على لقاء المواطنين الموجودين بالمركز، حيث استمع إلى استفساراتهم وملاحظاتهم حول إجراءات التقنين، وشرح لهم الخطوات التي يتم اتباعها سواء على المستوى القانوني أو الإداري أو التنفيذي، موضحًا الجهود المبذولة من الجهاز للانتهاء من أعمال الترفيق والبنية التحتية بما يتيح سرعة تسليم الأراضي بعد تقنين أوضاعها.

كما أكد رئيس الجهاز أن هناك خطة عمل واضحة لتنفيذ وطرح المجاورات السكنية ضمن الأراضي المضافة، حيث تم بالفعل تسليم مجاورتين كاملتين وتم إعلان تسليم مجاورتين أخرتين على الصفحة الرسمية للجهاز، ويجري حاليًّا استكمال أعمال المرافق والخطوط الرئيسية للمياه والصرف بالتوازي مع أعمال التطوير، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق الاستفادة الفعلية للمواطنين.

وشدد الدكتور أحمد إسماعيل جبر على أن ملف التقنين يحظى بأولوية قصوى داخل الجهاز، وأنه سيتم الاستمرار في المتابعة اليومية وتوفير الكوادر المؤهلة والتقنيات الحديثة لتقديم خدمة متميزة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لمبدأ الشفافية وجودة الأداء.

