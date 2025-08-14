محافظ قنا يتابع موقف منظومة التقنين وطلبات التصالح

عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين وما تم إنجازه من طلبات التصالح والمعاينات الميدانية للمتغيرات المكانية، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندس صابر سعيد مدير إدارة الأملاك، والمهندس وليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، وحمدي حسين مدير الشئون المالية، إضافة إلى رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ معدلات الأداء في الملفات الثلاثة، مؤكدًا أن نسب المعاينات لأراضي أملاك الدولة بلغت 99%، وذلك في ضوء توجيهاته السابقة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حفاظًا على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.

أملاك الدولة واسترداد حق الشعب

ووجه محافظ قنا رؤساء الوحدات المحلية بسرعة إنهاء طلبات التقنين القديمة قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد الخاص بوحدة الاسترداد، مع الإسراع في استكمال إجراءات الفحص والمعاينة والتسعير للطلبات المستوفاة للشروط القانونية، مشددًا على ضرورة تذليل العقبات أمام لجان التقنين لتحقيق المستهدف.

كما أكد على أهمية التواجد الميداني لرؤساء الوحدات المحلية وتكثيف أعمال المتابعة والمعاينة على الطبيعة، وسرعة إنهاء إجراءات الأراضي المؤهلة للتقنين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين بسداد أقساط التصالح، بما يضمن تحصيل مستحقات الدولة وردع المخالفين، مشيرًا إلى ضرورة تيسير إجراءات التصالح أمام المواطنين الجادين، مع مراجعة طلبات الرفض ومعرفة أسبابها لإيجاد الحلول المناسبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.