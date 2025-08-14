الخميس 14 أغسطس 2025
محافظات

مصرع عامل سقط من سيارة نقل ثقيل في قنا

اسعاف
اسعاف

لقي عامل مصرعه، اليوم الخميس، إثر سقوطه من سيارة نقل ثقيل، بقرية بركة التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، بورود بلاغ من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، مفاده مصرع عامل، سقط من أعلى سيارة نقل ثقيل بقرية بركة بنجع حمادي.

وأسفر ذلك عن مصرع أحمد.ا.ع، 42 عاما، عامل، مقيم طما سوهاج، سقط من سيارة نقل ثقيل محملة بالطوب،  بقرية بركة،  وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها. 

