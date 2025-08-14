إنقاذ مسنة من مضاعفات انسداد القولون الكاذب في مستشفى قنا العام

نجح الفريق الطبي بمستشفى قنا العام تحت رعاية الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، وتحت إشراف الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام في إنقاذ حياة مريضة تبلغ من العمر 70 عامًا، كانت تعاني من متلازمة أوجيلفي (انسداد القولون الكاذب) ولها تاريخ مرضي مع السلائل القولونية.

وحضرت المريضة إلى المستشفى وهي تعاني من انتفاخ شديد بالبطن وآلام حادة، وأظهرت الفحوصات والإشاعات إصابتها بمتلازمة أوجيلفي، وهي حالة نادرة وخطيرة تؤدي إلى توقف حركة الأمعاء وتشابه أعراضها الانسداد الميكانيكي، ما يجعلها مهددة للحياة إذا لم يتم التدخل بسرعة.

نجاح جديد في قنا

وقرر الفريق الطبي التدخل العاجل وأجرى عملية استئصال كلي للقولون (Total Colectomy) مع إنشاء فغر للفائفي (Ileostomy)، وذلك لتمكين الإخراج عبر فتحة خارجية بالبطن وحماية المريضة من المضاعفات.

ونُقلت المريضة إلى قسم العناية المركزة لمتابعة حالتها بشكل دقيق على مدار الساعة، حتى استقرت تمامًا. وبعد فترة من الرعاية الطبية المكثفة والعلاج الداعم، غادرت المستشفى وهي في حالة صحية جيدة، مع توصيات بالعناية بفغر الفائفي والمتابعة الدورية.

والفريق الطبي المنفذ للجراحة هو: الدكتور محمود القهيوي، الدكتور أحمد الهويدي، الدكتور محمد صلاح الدكتور إيليا أخصائي التخدير وتمريض العمليات: مس ولاء، ومس روقية.

وقال الدكتور محمد الديب – مدير مستشفى قنا العام: نجاح هذه العملية يعكس كفاءة الأطقم الطبية والتمريضية بالمستشفى، وقدرتها على التعامل مع أدق الحالات وأكثرها تعقيدًا. لقد كان التدخل الجراحي سباقًا مع الزمن لإنقاذ حياة المريضة، وهو ما تحقق بفضل التعاون الكبير بين جميع أفراد الفريق الطبي وتوافر الإمكانات الحديثة.

وأضاف أن مستشفى قنا العام يشهد تطورًا ملحوظًا في مستوى الخدمات الطبية، ليصبح أحد المراكز الرائدة في صعيد مصر بفضل دعم وزارة الصحة وقياداتها، وحرصهم على تجهيز المستشفى بأحدث التقنيات وتدريب الكوادر الطبية.

