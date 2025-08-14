محافظ قنا لوكيل التضامن الجديد: ندعم برامج الحماية المجتمعية المقدمة للمواطنين

استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بمكتبه صباح اليوم الخميس، مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي الجديد بالمحافظة، لتهنئته بتوليه مهام منصبه.

وأعرب المحافظ خلال اللقاء عن خالص تمنياته لوكيل الوزارة بالتوفيق والسداد في أداء مهام عمله، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به مديرية التضامن الاجتماعي في تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية للمواطنين، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.

المبادرة القومية لتطوير الريف المصري

وأكد المحافظ دعمه الكامل لجهود المديرية في تنفيذ المشروعات الاجتماعية والتنموية، وتعزيز مبادرات الحماية المجتمعية، خاصة ضمن المبادرات الرئاسية وفي مقدمتها المبادرة القومية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، مشددًا على أهمية تطوير أسلوب العمل وتقديم خدمات أكثر جودة للمواطنين.

من جانبه، أعرب مجدي نجيب عن امتنانه وتقديره للمحافظ على تهنئته ودعمه، مؤكدًا حرصه على بذل أقصى الجهود لخدمة أبناء المحافظة، والعمل على تطوير الأداء داخل المديرية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، بما يحقق تطلعات المواطنين ويعزز منظومة الحماية الاجتماعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.