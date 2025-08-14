محافظ قنا يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وتعزيز جودة الخدمات

عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمراجعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية، وبحث سبل رفع معدلات الإنجاز وتسريع وتيرة العمل.

حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والعقيد هاني مرسي، وكيل إدارة المرور، والعقيد تامر سعيد، مدير إدارة الحماية المدنية، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

الخطوات التي تم اتخاذها لزيادة معدلات الإنجاز بقنا

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ نسب التنفيذ الفعلية للمشروعات على مستوى المدن والقرى، والخطوات التي تم اتخاذها لزيادة معدلات الإنجاز، إلى جانب مناقشة مقترح إعداد دليل إرشادي للهوية البصرية لمحافظة قنا، بالتعاون مع جامعة عين شمس، بما يعزز جودة المشروعات ويضمن اتساق مكوناتها.

كما تم استعراض مقترح تشغيل أتوبيسات شركة النصر داخل نطاق المحافظة على مراحل، بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام، على أن تكون مدينة قنا ضمن المرحلة الأولى، بهدف تعزيز السيولة المرورية والحد من التكدس.

ووجه محافظ قنا رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق الكامل مع حماية النيل في مشروعات تطوير الكورنيش، وإطلاق مسابقات تصميمية لتطوير الميادين بما يعكس البعد الجمالي والحضاري للمحافظة، كما كلف إدارة الطب البيطري وإدارة التخطيط بمتابعة الموقف التنفيذي للمجازر، بالتنسيق مع خطط وزارة التنمية المحلية.

واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتعزيز التعاون بين مختلف الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية، لضمان سرعة إنجاز المشروعات وتحقيق أقصى استفادة من الخطة الاستثمارية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات ويعزز فرص الاستثمار بمحافظة قنا.

